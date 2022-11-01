В "Укроборонпромі" розповіли деталі про новий безпілотник з дальністю 1000 кілометрів

Державний концерн "Укроборонпром" працює над новим безпілотним літальним апаратом для української армії із дальністю польоту до 1000 кілометрів.

Менеджер проєктів компанії Олег Болдирєв (Мартін Брест) розкрив деякі подробиці проєкту в ефірі "5 каналу", передає dev.ua.

За його словами, "Укроборонпром" зосередився на створенні не просто "камікадзе", такого як Shahed-136, а багатофункціональної платформи. Військові зможуть швидко замінити модулі, щоб підготувати машину до виконання різних бойових завдань, а не лише знищення цілей.

За розрахунками розробників новий БПЛА зможе нести 70-75 кг корисного навантаження. Цю вагу може повністю складати боєголовка з вибухівкою – у такому випадку дрон можна направити за GPS-координатами для нанесення потужного удару по цілі. За необхідності можна зменшити бойову частину, щоб встановити відеокамеру, систему зв’язку та іншу електроніку для проведення розвідки та коригування вогню.

"Ця платформа, як ми порахували, зможе пролетіти десь близько 1000 кілометрів. Це залежить від запасу палива, від обраного двигуна", – зазначив Болдирєв.

Він пояснив, що дальність польоту варіюється залежно від типу безпілотника. Наприклад, розвідувальний дрон може ефективно працювати лише доти, доки сигнал досягає станції управління. "Камікадзе" не потрібний зворотний зв’язок з оператором, тому він може летіти, поки не закінчиться паливо або поки його не зіб’ють.

Як повідомлялось, 17 жовтня, після чергової атаки ударних безпілотників "Шахед-136", які Росія маркує як "Герань-2", "Укроборонпром" оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: "Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо розробку". У мережі припускають, що це новий український ударний безпілотник, який розробляється підприємствами концерну у відповідь на російські БПЛА.

Пізніше менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв повідомив, що український ударний дрон-камікадзе з дальністю 1000 км буде готовий до кінця року.