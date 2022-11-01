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Новини
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В "Укроборонпромі" розповіли деталі про новий безпілотник з дальністю 1000 кілометрів

зброя,укроборонпром,розробка

Державний концерн "Укроборонпром" працює над новим безпілотним літальним апаратом для української армії із дальністю польоту до 1000 кілометрів.

Менеджер проєктів компанії Олег Болдирєв (Мартін Брест) розкрив деякі подробиці проєкту в ефірі "5 каналу", передає dev.ua.

За його словами, "Укроборонпром" зосередився на створенні не просто "камікадзе", такого як Shahed-136, а багатофункціональної платформи. Військові зможуть швидко замінити модулі, щоб підготувати машину до виконання різних бойових завдань, а не лише знищення цілей.

За розрахунками розробників новий БПЛА зможе нести 70-75 кг корисного навантаження. Цю вагу може повністю складати боєголовка з вибухівкою – у такому випадку дрон можна направити за GPS-координатами для нанесення потужного удару по цілі. За необхідності можна зменшити бойову частину, щоб встановити відеокамеру, систему зв’язку та іншу електроніку для проведення розвідки та коригування вогню.

"Ця платформа, як ми порахували, зможе пролетіти десь близько 1000 кілометрів. Це залежить від запасу палива, від обраного двигуна", – зазначив Болдирєв.

Він пояснив, що дальність польоту варіюється залежно від типу безпілотника. Наприклад, розвідувальний дрон може ефективно працювати лише доти, доки сигнал досягає станції управління. "Камікадзе" не потрібний зворотний зв’язок з оператором, тому він може летіти, поки не закінчиться паливо або поки його не зіб’ють.

Як повідомлялось, 17 жовтня, після чергової атаки ударних безпілотників "Шахед-136", які Росія маркує як "Герань-2", "Укроборонпром" оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: "Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо розробку". У мережі припускають, що це новий український ударний безпілотник, який розробляється підприємствами концерну у відповідь на російські БПЛА.

Пізніше менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв повідомив, що український ударний дрон-камікадзе з дальністю 1000 км буде готовий до кінця року.

Автор: 

безпілотник (536) Укроборонпром (752) дрони (363)


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Топ коментарі
+11
Украдіпромом вже давно займався Єрмак. За останні три роки вони не зробили майже нічого. Отже, завдання крота виконано
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01.11.2022 14:47
+7
Просто цікаво, що буде якщо такий дрон прилетить в газовий LNG термінал під підорбургом...
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01.11.2022 14:03
+3
Знову розповідають. А продемонструвати можете, майстри розповідального жанру?

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01.11.2022 14:55
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Просто цікаво, що буде якщо такий дрон прилетить в газовий LNG термінал під підорбургом...
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01.11.2022 14:03 Відповісти
Украдіпромом вже давно займався Єрмак. За останні три роки вони не зробили майже нічого. Отже, завдання крота виконано
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01.11.2022 14:47 Відповісти
Крутяк, але краще один раз побачити ...
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01.11.2022 14:45 Відповісти
Окей. Питання у співвідношенні ціни до кількості. Скільки тисяч на місяць кожного типу цього дрону ви зможете штампувати?

І не треба навіть заікатись про 10 одиниць, бо дрон це як снаряд до артилерії і в нормальній війні їх розхід тисячі та десятки тисяч на день.

РФ досягає результати якраз завдяки тому що вона цими мопедами спамить запускаючи по пару десятків зараз і ми без C-ram та ПРО на основі авіації просто не маємо що їм протиставити бо класичне ракетне ППО на таке не розраховане.

P.S. Якщо ви не знаєте як цього досягти то я вам підказую - вони мають бути зроблені (із гівна та палок) із тих товарів що є на ринку в необмежених кількостях бо масово використовуються в цивільній промисловості. Зробіть принаймні 1 тип із гівна та палок щоб можна за місяць тисячами робити і ви досягнете успіху.
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01.11.2022 14:48 Відповісти
Шахед-136 це зброя терористів, аналог тих ракет, що кустарно виробляються та застосовуються терористами для ударів по Ізраілю. Як відомо ППО Ізраїлю Купол знищує більше 90% цієї примітивної зброї ще на підльоті. Для застосування на фронті Шахед-136 непридатний, і буде знищений з імовірністю, близькою до 100%. Через це розвинуті країни не проектують і не виробляють подібної "зброї" терористів. Для України, крім потужних і технічно досконалих баражуючих *********** великої дальності доцільно виробляти і дешеві "хибні цілі", закамуфльовані під справжні БПЛА типу баражуючий *********. Можливо, атака рою хибних цілей, серед яких ворога атакує і невідома кількість справжніх потужних баражуючих ***********, буде значно ефективнішою, бо ППО ворога вражатиме в основному хибні цілі?
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01.11.2022 15:56 Відповісти
"зброя терористів" - це дуже умовна класифікація.

"Шахед-136" - це більше зброя "спаму", тобто "зерграшу", тобто якщо вам не відомі ці концепції то це закидування ворога такою кількістю щоб він офігів.

Цей підхід застосовують коли треба запустити багато дешевих цілей яких із ЗРК дорожче збивати чим вартість самої цілі. І на фронті різниці в їх ефективності не буде, вони там теж будуть легко та запросто працювати, просто на фронті є доступна класична артилерія, а тому дешевше нею працювати.

І щоб протидіяти цьому треба застосовувати старі музейні ЗАК модернізуючи їх автоматикою та комп'ютером, або нові артилерійські чи лазерні C-ram. І у нас з цим проблеми як на фронті так і у тилу, і не застосовують їх на фронті лиш тому що там є класична артилерія, а ось в нашому тилу артилерії противника немає.

І вони нам просто неймовірно потрібні саме як повна копія Шахед-136. Представте собі ситуацію "океан; північ чи схід параші; рейдер (цивільний великий корабель на якому чудесним образом в міжнародних водах появилась зброя); запуск пари сотень, а то й тисячі по складах, заводах, родовищах газу і нафти". В росії там немає та ніколи не було ппо, все що було вже перетягнули сюди. Можна було б знищити всю їх військову промисловість, всі їх склади включно із їх псевдоядерними військами, всі їх видобувні станції та інше щоб убило економіку рф та спричинило її розвал за місяць часу максимум.
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01.11.2022 19:13 Відповісти
Знову розповідають. А продемонструвати можете, майстри розповідального жанру?

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01.11.2022 14:55 Відповісти
як казали в давнину, щоб завалити якусь справу треба її очолити державній структурі, це кожен день пфдтверджує Маск
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01.11.2022 15:14 Відповісти
Малюнки на корпусі - то для добре для реклами, для експорту. Без розмальовок, які не є камуфляжем, пташка вартуватиме дешевше у виробництві. Хай би розробники і виробничники повчилися в Ілона Маска швидкості розробки та серійного виробництва. Дрон - не літак і не орбітальна ракета. У воєнний час до кінця 2022 року український дрон повинен вже вироблятися серійно! Заберіть з конструкції і технології дрону усе застаріле, радянське, зайве, ночуйте у цехах, як Ілон Маск на Теслі!
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01.11.2022 15:19 Відповісти
А воно треба? Невже важливіших цілей нема? Термінал і сам здохне природною смертю, бо відвантажувати нема куди. Якщо вам цікаво, підберіть інші, більш важливі цілі...
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01.11.2022 15:28 Відповісти
Эх, если бы еще им выделили финансирование хотя бы на уровне Жмеринского Дорстроя!
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01.11.2022 15:29 Відповісти
Проблема байрактарів - зв'язок можуть тримати тільки на відстані 150 км.
Якщо прикрутити до них масківський старлінк - їх на більшу відстань можна буде запускати.
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01.11.2022 15:52 Відповісти
Ви хоч скопіюйте Іранський да зробіть, а то вигадувати велосипед ще 10 років будете. Смішно аж плакать хочеться -але якийсь саботаж з ракетами і безпілотниками в Україні?! Все схоже на український комбайн який 30 років винаходять?!.
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02.11.2022 05:48 Відповісти
Сто до одного,що грошей на виробництво теперішні власники Украдіпрома не дать, жодної копійки.
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02.11.2022 08:05 Відповісти
Не прошло и года активной войны, как начали разрабатывать. А ещё какие-то вопросы к немцам...
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03.11.2022 20:19 Відповісти

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