В "Укроборонпромі" розповіли деталі про новий безпілотник з дальністю 1000 кілометрів
Державний концерн "Укроборонпром" працює над новим безпілотним літальним апаратом для української армії із дальністю польоту до 1000 кілометрів.
Менеджер проєктів компанії Олег Болдирєв (Мартін Брест) розкрив деякі подробиці проєкту в ефірі "5 каналу", передає dev.ua.
За його словами, "Укроборонпром" зосередився на створенні не просто "камікадзе", такого як Shahed-136, а багатофункціональної платформи. Військові зможуть швидко замінити модулі, щоб підготувати машину до виконання різних бойових завдань, а не лише знищення цілей.
За розрахунками розробників новий БПЛА зможе нести 70-75 кг корисного навантаження. Цю вагу може повністю складати боєголовка з вибухівкою – у такому випадку дрон можна направити за GPS-координатами для нанесення потужного удару по цілі. За необхідності можна зменшити бойову частину, щоб встановити відеокамеру, систему зв’язку та іншу електроніку для проведення розвідки та коригування вогню.
"Ця платформа, як ми порахували, зможе пролетіти десь близько 1000 кілометрів. Це залежить від запасу палива, від обраного двигуна", – зазначив Болдирєв.
Він пояснив, що дальність польоту варіюється залежно від типу безпілотника. Наприклад, розвідувальний дрон може ефективно працювати лише доти, доки сигнал досягає станції управління. "Камікадзе" не потрібний зворотний зв’язок з оператором, тому він може летіти, поки не закінчиться паливо або поки його не зіб’ють.
Як повідомлялось, 17 жовтня, після чергової атаки ударних безпілотників "Шахед-136", які Росія маркує як "Герань-2", "Укроборонпром" оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: "Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо розробку". У мережі припускають, що це новий український ударний безпілотник, який розробляється підприємствами концерну у відповідь на російські БПЛА.
Пізніше менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв повідомив, що український ударний дрон-камікадзе з дальністю 1000 км буде готовий до кінця року.
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І не треба навіть заікатись про 10 одиниць, бо дрон це як снаряд до артилерії і в нормальній війні їх розхід тисячі та десятки тисяч на день.
РФ досягає результати якраз завдяки тому що вона цими мопедами спамить запускаючи по пару десятків зараз і ми без C-ram та ПРО на основі авіації просто не маємо що їм протиставити бо класичне ракетне ППО на таке не розраховане.
P.S. Якщо ви не знаєте як цього досягти то я вам підказую - вони мають бути зроблені (із гівна та палок) із тих товарів що є на ринку в необмежених кількостях бо масово використовуються в цивільній промисловості. Зробіть принаймні 1 тип із гівна та палок щоб можна за місяць тисячами робити і ви досягнете успіху.
"Шахед-136" - це більше зброя "спаму", тобто "зерграшу", тобто якщо вам не відомі ці концепції то це закидування ворога такою кількістю щоб він офігів.
Цей підхід застосовують коли треба запустити багато дешевих цілей яких із ЗРК дорожче збивати чим вартість самої цілі. І на фронті різниці в їх ефективності не буде, вони там теж будуть легко та запросто працювати, просто на фронті є доступна класична артилерія, а тому дешевше нею працювати.
І щоб протидіяти цьому треба застосовувати старі музейні ЗАК модернізуючи їх автоматикою та комп'ютером, або нові артилерійські чи лазерні C-ram. І у нас з цим проблеми як на фронті так і у тилу, і не застосовують їх на фронті лиш тому що там є класична артилерія, а ось в нашому тилу артилерії противника немає.
І вони нам просто неймовірно потрібні саме як повна копія Шахед-136. Представте собі ситуацію "океан; північ чи схід параші; рейдер (цивільний великий корабель на якому чудесним образом в міжнародних водах появилась зброя); запуск пари сотень, а то й тисячі по складах, заводах, родовищах газу і нафти". В росії там немає та ніколи не було ппо, все що було вже перетягнули сюди. Можна було б знищити всю їх військову промисловість, всі їх склади включно із їх псевдоядерними військами, всі їх видобувні станції та інше щоб убило економіку рф та спричинило її розвал за місяць часу максимум.
Якщо прикрутити до них масківський старлінк - їх на більшу відстань можна буде запускати.