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Новини
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Росія 31 жовтня випустила по Україні ракет на $760 мільйонів, – Forbes

ракета

Росія лише за 31 жовтня випустила по території України ракет різних типів та безпілотних літальних апаратів (БПЛА) загальною вартістю близько $760 млн.

Про це свідчать підрахунки української редакції Forbes.

Повідомлялося, що у понеділок по території України було випущено 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одна авіаційна ракета Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, зенітна ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько $1 млн.

Таким чином, загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів становить близько $760 млн.

Як повідомлялося, російські окупанти зранку 31 жовтня завдали масованих ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України. При цьому 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами ППО.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, під обстріл російськими ракетами та дронами потрапили 10 регіонів, було пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Внаслідок атаки було знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України, зокрема, частково без світла та води залишився Київ.

Автор: 

крилаті ракети (21) ракети (353) росія (14212)


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Топ коментарі
+6
Аналогічну суму вона отримала в той же день за продаж нафти та газу на Захід, Індію та в Китай...
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01.11.2022 16:01
+3
А давайте краще порахуємо скільки повернули наші дармоїди з правоохоронних органів вкрадених державних коштів?
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01.11.2022 15:58
+3
они потратили 0 долларов. Ракеты делали за советские рубли недоедая миллионы граждан СССР. Которых он предал.
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01.11.2022 16:43
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А давайте краще порахуємо скільки повернули наші дармоїди з правоохоронних органів вкрадених державних коштів?
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01.11.2022 15:58 Відповісти
Йбнрсня.
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01.11.2022 15:59 Відповісти
Зарад того, щоб Київ півдня посидів без світла і води. Ну, молодці. Воно того варте
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01.11.2022 16:01 Відповісти
Аналогічну суму вона отримала в той же день за продаж нафти та газу на Захід, Індію та в Китай...
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01.11.2022 16:01 Відповісти
Цензор, не повторюй брехні деякіх сайтів. Не можуть коштувати кацапськи ракети більше, ніж пів мільйона доларів. Ну не можуть.
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01.11.2022 16:14 Відповісти
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01.11.2022 16:19 Відповісти
за один день кацапам заходить $ 1 000 000 000 за газ і нафту. Тому такі втрати для них ніщо.
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01.11.2022 16:21 Відповісти
це актуальна цифра? бо так казали ще навесні і не вірю, що вона не зменшилась.

я погуглив і на наступний рік розраховують на 130 000 000 000 доходу, це майже втричі менше ніж мільярд на день
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01.11.2022 17:18 Відповісти
они потратили 0 долларов. Ракеты делали за советские рубли недоедая миллионы граждан СССР. Которых он предал.
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01.11.2022 16:43 Відповісти
кто кого предал...?
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01.11.2022 17:20 Відповісти
ні, Х-101 це пост-совкова розробка
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01.11.2022 17:21 Відповісти
Ракети були вже давно зроблені й оплачені. Тобто, не грає ролі, лежать вони на складі, чи запускаються. Витрат вже немає.
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01.11.2022 17:35 Відповісти
Про те саме подумав. Нехай не все, що летіло й летить до нас, зроблено у СРСР, але дуже багато заліза вже давно оплачено громадянами совка, в тому числі нашими батьками й дідами.
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01.11.2022 17:32 Відповісти
А шо, восстанавливать арсеналы рашка не будет? Пополнять арсеналы уже будут уже в новых реалиях.
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01.11.2022 17:41 Відповісти
ссср развалила номенклатура КПСС и КГБ...
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02.11.2022 07:38 Відповісти
мал клоп, да вонюч. плешивое чмо.

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02.11.2022 07:25 Відповісти

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