Росія 31 жовтня випустила по Україні ракет на $760 мільйонів, – Forbes

Росія лише за 31 жовтня випустила по території України ракет різних типів та безпілотних літальних апаратів (БПЛА) загальною вартістю близько $760 млн.

Про це свідчать підрахунки української редакції Forbes.

Повідомлялося, що у понеділок по території України було випущено 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одна авіаційна ракета Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, зенітна ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько $1 млн.

Таким чином, загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів становить близько $760 млн.

Як повідомлялося, російські окупанти зранку 31 жовтня завдали масованих ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України. При цьому 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами ППО.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, під обстріл російськими ракетами та дронами потрапили 10 регіонів, було пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Внаслідок атаки було знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України, зокрема, частково без світла та води залишився Київ.