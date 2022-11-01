Ціни на дизпаливо на АЗС зросли за місяць на 60 копійок за літр

За місяць середня ціна в країні дизельного пального збільшилася на 59 копійок – до 30,31 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема в мережах KLO, ZOG, "Авантаж 7" і Mango воно здорожчало на 2 грн – до 54,99 грн/л, 54 грн/л, 52 грн/л та 53,39 грн/л відповідно.

На 1 грн підняли ціну дизпального SOCAR (до 57,99 грн/л), "Автотранс" (54,98 грн/л), BVS (54,99) й "Олас" (53,9 грн/л).

На 2,72 і 2,4 грн ціна на дизпальне виросла на станціях Chipo (53,95 грн/л) і "Укр-Петроль" (52 грн/л) відповідно.

На станціях Motto, "БРСМ-Нафта", "Фактор", AMIC і Shell дизельне пальне здорожчало на 0,5-1,7 грн за літр.