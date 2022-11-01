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Відтік капіталу з Росії стане рекордним в історії і перевищить $250 мільярдів, – ЦБ РФ

рубль,долар

Банк Росії підвищив прогноз чистого відтоку капіталу з РФ цього року з $246 млрд до $251 млрд, що понад втричі перевищує показник 2021 року ($74 млрд).

Про це свідчить оновлений середньостроковий прогноз ЦБ РФ, пише російський Forbes.

Водночас ЦБ РФ трохи знизив прогноз відтоку капіталу з країни в 2023 році – з $125 млрд до $124 млрд, але підвищив його на наступні два роки. Зокрема, у 2024 році очікується відтік капіталу на $54 млрд (згідно із попереднім прогнозом – $50 млрд), а у 2025 році – $16 млрд (було $15 млрд).

У лютому ЦБ прогнозував відтік капіталу із Росії за підсумками року на рівні $75 млрд, у квітні цей прогноз було підвищено до $151 млрд, а у липні – до $246 млрд. 

Нагадаємо, за підсумками 2021 року відтік капіталу з Росії становив $72,6 млрд, що стало найбільшим показником з 2014 року.

Рекордні показники відтоку капіталу з Росії було зафіксовано у кризовий 2008 рік ($134 млрд), та після  початку війни проти України у 2014 році ($151,5 млрд).

ЦБ РФ веде статистику відтоку капіталу з 1994 року.

Автор: 

капітал (246) росія (14212)


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Єто русофобія)
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01.11.2022 16:30 Відповісти
It's all good - just use chinese yuan and iranian rial. Oh, almost forgot super solid NK won. That on is the best.
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01.11.2022 16:30 Відповісти
Отток не потеря - это вложение средств в иностранные активы.
Собственно говоря, "миграция" капитала не есть ни плохо, ни хорошо.
Обычный финансовый процесс.
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01.11.2022 16:31 Відповісти
не загоняй чушь))) у оттока капитала разные причины могут быть, но в данном случае это явно не вложения, а отток капиталов иностранных инвесторов. По твоему увеличение динамики втрое свидетельствует о том что рашка не на войну деньги будет тратить, а инвестировать?
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01.11.2022 22:28 Відповісти
Наконец-то. Говорили каждому еще с Чечни, какую большую ошибку вы делайте, устраивая свои компании на России и платя там налоги, давая рабочие места. 10 раз говорили и наконец, дошло уже.

Особенно ударит по Ленинграду (105 лет недавно отметил этот город), там держали свои офисы крупные компании и платили бабло именно в него. Денег станет меньше, а Поваренок не собирается отказываться от дохода, как и нацист Беглов. Будут новые "самоубийства" и скорее уже взрывы автомобилей выстрелом из РПГ, как в старые добрые времена. Крепкого здоровья убитым желаем, в общем.
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01.11.2022 16:49 Відповісти
они уже отбили эти бабки несколько раз
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01.11.2022 22:29 Відповісти
Однако, какой оптимистичный ЦБ у рашке, аж на 24 не говоря уже о 25 году, прогнозы делает.
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01.11.2022 18:05 Відповісти
Они просто говорят что могут вывести в эти года что еще не вывели
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01.11.2022 18:51 Відповісти
Почти все доходы с нефти. Это означает что кацапия будет активно сжигать золотовалютный жирок. У сожалению его много, но процесс неотвратим.
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01.11.2022 20:41 Відповісти

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