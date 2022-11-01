Відтік капіталу з Росії стане рекордним в історії і перевищить $250 мільярдів, – ЦБ РФ
Банк Росії підвищив прогноз чистого відтоку капіталу з РФ цього року з $246 млрд до $251 млрд, що понад втричі перевищує показник 2021 року ($74 млрд).
Про це свідчить оновлений середньостроковий прогноз ЦБ РФ, пише російський Forbes.
Водночас ЦБ РФ трохи знизив прогноз відтоку капіталу з країни в 2023 році – з $125 млрд до $124 млрд, але підвищив його на наступні два роки. Зокрема, у 2024 році очікується відтік капіталу на $54 млрд (згідно із попереднім прогнозом – $50 млрд), а у 2025 році – $16 млрд (було $15 млрд).
У лютому ЦБ прогнозував відтік капіталу із Росії за підсумками року на рівні $75 млрд, у квітні цей прогноз було підвищено до $151 млрд, а у липні – до $246 млрд.
Нагадаємо, за підсумками 2021 року відтік капіталу з Росії становив $72,6 млрд, що стало найбільшим показником з 2014 року.
Рекордні показники відтоку капіталу з Росії було зафіксовано у кризовий 2008 рік ($134 млрд), та після початку війни проти України у 2014 році ($151,5 млрд).
ЦБ РФ веде статистику відтоку капіталу з 1994 року.
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Собственно говоря, "миграция" капитала не есть ни плохо, ни хорошо.
Обычный финансовый процесс.
Особенно ударит по Ленинграду (105 лет недавно отметил этот город), там держали свои офисы крупные компании и платили бабло именно в него. Денег станет меньше, а Поваренок не собирается отказываться от дохода, как и нацист Беглов. Будут новые "самоубийства" и скорее уже взрывы автомобилей выстрелом из РПГ, как в старые добрые времена. Крепкого здоровья убитым желаем, в общем.