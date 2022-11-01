В Україну заборонили імпортувати деякі коньяки через захист географічних зазначень
Із 1 листопада 2022 року припиняється імпорт до України іноземної продукції з етикетками "Cognac"/"Коньяк", що не відповідає технічним умовам для цього найменування, відповідно до Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною.
Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.
Угода про Асоціацію між Україною та Євросоюзом, що вступила в дію 1 вересня 2017 року, передбачає взаємний захист певної кількості географічних зазначень (ГЗ), серед яких "Коньяк", в Україні.
Використання назви, що є ГЗ "Cognac"/"Коньяк" для продуктів, що походять із третіх країн і не відповідають технічним умовам виробництва коньяку, із цього моменту забороняється на території України.
24 січня 2022 року, в результаті прийняття нових нормативних актів, що включають захист ГЗ, найменування "Cognac" було включене до митного реєстру, що є обов’язковою умовою для введення в дію захисту ГЗ "Cognac" на території України.
Був установлений перехідний період, щоб імпортери змогли змінити етикетки на своїй продукції. Пізніше перехідний період був продовжений до 31 жовтня 2022 року.
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