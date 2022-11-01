Дефіцит держбюджету у жовтні зріс до рекорду з початку року, – Мінфін

У жовтні фактичний дефіцит державного бюджету становив 143,4 млрд грн, у тому числі загального фонду – 147,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Таким чином, дефіцит держбюджету у жовтні зріс удвічі, порівняно з вереснем (коли він становив 74,9 млрд грн, у тому числі загального фонду – 76,6 млрд грн), та був найбільшим з початку повномасштабної війни.

Зокрема, у серпні фактичний дефіцит загального фонду державного бюджету становив 6,4 млрд грн, у липні – 4,8 млрд грн, у червні – 134,9 млрд грн, у травні – 113,4 млрд грн, у квітні – 89,7 млрд грн, у березні – 80,6 млрд грн. У лютому та січні фіксувалися профіцити – відповідно 1,1 млрд грн та 12 млрд грн.

Загалом, за січень-жовтень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 638,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 643,4 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-жовтень 2022 року дефіциту у сумі 1121,6 млрд гривень.

Мінфін уточнює, що у жовтні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 72,8 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у жовтні 2022 року становили 37,9 млрд гривень.

Читайте також: Кабмін затвердив проєкт держбюджету до другого читання, видатки зросли на 67 мільярдів, – Шмигаль

Водночас касові видатки державного бюджету у жовтні були здійснені у обсязі 231,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 222,5 млрд гривень.

Загалом за січень-жовтень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1978,6 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1817,4 млрд грн, або 86,4% від розпису звітного періоду.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2022 року склали 932,4 млрд грн або 89,7% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 522,9 млрд грн, у тому числі, в іноземній валюті 65,2 млрд грн ($1,55 млрд та 473 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 477,4 млрд грн, в тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України – 340 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 409,4 млрд грн, зокрема 145 млрд грн (4,2 млрд євро) коштів позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги, 47,1 млрд грн (1,04 млрд канадських доларів та $392,8 млн) позики уряду Канади, 88,2 млрд грн (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 156,1 млрд гривень (у тому числі 72,5 млрд грн міжнародної допомоги). При цьому видатки держбюджету склали 295,2 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 233,1 млрд гривень. Таким чином дефіцит держбюджету у вересні зріс до 74,9 млрд грн (у тому числі загального фонду – 76,6 млрд грн).