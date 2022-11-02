Євросоюз та партнери нададуть Україні 25 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Євросоюз та інші міжнародні партнери спрямують 25,5 млн євро через Фонд енергетичної підтримки України для найнагальніших потреб у відновленні енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон під час першого засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради, передає пресслужба Міненерго.

За її словами, міжнародна підтримка України набуває особливої ваги напередодні зимового періоду. Вона наголосила, що ЄС та інші міжнародні партнери на додаток до необхідного обладнання, яке вони разом з приватними енергетичними компаніями продовжують постачати в Україну, забезпечать надходження 25,5 млн євро для покриття найнагальніших потреб через Фонд енергетичної підтримки України.

Також Євросоюз планує спрямувати 13 млн євро на відновлення пошкоджених російськими окупантами лабораторій на Чорнобильській атомній електростанції та ще 3,5 млн євро через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для підтримки української атомної галузі.

У Міненерго нагадали, що міністерстві створено Міжнародну енергетичну консультативну раду високого рівня, що має на меті надання підтримки та допомоги українським енергетикам у подоланні викликів та загроз з боку РФ.

Перше засідання ради відбулося 1 листопада у Києві. Участь у засіданні в режимі онлайн також взяли керівники профільних міністерств Канади, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великобританії, США, а також Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Міжнародного енергетичного агентства.