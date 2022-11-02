ООН підтвердила відновлення руху суден "зерновим коридором" з 3 листопада, – Мінінфраструктури

ООН дала підтвердження, що "зернова ініціатива" буде продовжена 3 листопада.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Twitter.

"Чорноморська зернова ініціатива продовжується. У четвер, 3 листопада, очікується проходження 8 суден з аграрною продукцією через "зерновий коридор". Ми отримали підтвердження від ООН", – зазначив він.

Також за його словами, 2 листопада у Босфорі пройдуть перевірки суден.

Напередодні Секретаріат ООН повідомив про призупинення роботи "зернового коридору" 2 листопада.

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Як повідомлялося, Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.

Своєю чергою прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що без участі Росії угода про забезпечення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з українських портів навряд чи може бути реалізована.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.

Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.