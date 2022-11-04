Рада може звільнити промисловість від імпортного ПДВ на обладнання та екологічного податку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків та митої діяльності спільно з урядом розробляє пакет заходів, спрямованих на підтримку української промисловості у воєнний час.

Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Він додав, що представники парламенту та Кабміну перед тим провели два тижні переговорів із представниками бізнесу.

До пакету заходів підтримки увійдуть:

звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів;

звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;

вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях;

пакет неподаткових заходів підтримки.

Гетманцев наголосив, що наразі завершуються консультації та наступного тижня законопроєкт буде представлений громадськості.