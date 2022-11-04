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Новини
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Рада може звільнити промисловість від імпортного ПДВ на обладнання та екологічного податку

гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків та митої діяльності спільно з урядом розробляє пакет заходів, спрямованих на підтримку української промисловості у воєнний час.

Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Він додав, що представники парламенту та Кабміну перед тим провели два тижні переговорів із представниками бізнесу. 

До пакету заходів підтримки увійдуть:

  • звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів;
  • звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;
  • вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях;
  • пакет неподаткових заходів підтримки.

Гетманцев наголосив, що наразі завершуються консультації та наступного тижня законопроєкт буде представлений громадськості.

Автор: 

бізнес (1175) ВР (2874) промисловість (449) Гетманцев Данило (484)


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Топ коментарі
+8
Коли таке говорить Кошмаріст бізнесу Гетьманцев, то чекай якогось підводного айсбергу, або схематозу для зельоних.
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04.11.2022 11:45
+5
Если холят и нежат, значит скоро зарежут! У "зекоманды" как-то так всё происходит...
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04.11.2022 11:33
+5
"Зе"біли хочуть позбавити місцеву владу будь яких доходів, та поставити її під повну залежніть від ОПкововського Кабміну?
Геніальний ход "Зе"ків!
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04.11.2022 11:46
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А як тепер ощипувати тих гусєй, одною рукою?
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04.11.2022 11:29 Відповісти
А зачем ощипывать? Ему одной рукой лучше застрелиться - ********* меньше = крепче Украина.
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04.11.2022 13:54 Відповісти
На топливо акциз снимите, зебили.
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04.11.2022 11:31 Відповісти
Если холят и нежат, значит скоро зарежут! У "зекоманды" как-то так всё происходит...
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04.11.2022 11:33 Відповісти
Коли таке говорить Кошмаріст бізнесу Гетьманцев, то чекай якогось підводного айсбергу, або схематозу для зельоних.
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04.11.2022 11:45 Відповісти
"Зе"біли хочуть позбавити місцеву владу будь яких доходів, та поставити її під повну залежніть від ОПкововського Кабміну?
Геніальний ход "Зе"ків!
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04.11.2022 11:46 Відповісти
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04.11.2022 12:59 Відповісти
Много с чего стоило бы снять акцизы и ндс, но вопрос - за что тогда ремонтировать дороги и мосты. А учитывая, что половина денег идет на оборонку, то и оборонка пострадает.
Я бы говорил о снижении пошлин и налогов на отдельные группы товаров (в частности генераторы, аккумуляторы, инверторы и тп), чтоб увеличить обороты и чтоб доходы бюджета сильно не пострадали...
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04.11.2022 13:32 Відповісти
Давно пора понять: "Влада" - это внутренний путин. Озабочена только собственным существованием и чхать хотела на Страну и граждан.
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04.11.2022 13:58 Відповісти
Екологічний податок - це реверанс рудокопам?
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04.11.2022 13:43 Відповісти
Краще скажи коли Рада звільнить промисловість від тебе, комуняцька потвора?
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04.11.2022 14:00 Відповісти
Когда этот кремлевский пидарок и многолетний помощник кгб-иста Сивковича уже будет висеть на фонаре на Хрещатике?
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04.11.2022 23:58 Відповісти

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