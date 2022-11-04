Рада може звільнити промисловість від імпортного ПДВ на обладнання та екологічного податку
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків та митої діяльності спільно з урядом розробляє пакет заходів, спрямованих на підтримку української промисловості у воєнний час.
Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram.
Він додав, що представники парламенту та Кабміну перед тим провели два тижні переговорів із представниками бізнесу.
До пакету заходів підтримки увійдуть:
- звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів;
- звільнення від сплати екологічного податку, окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості;
- вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях;
- пакет неподаткових заходів підтримки.
Гетманцев наголосив, що наразі завершуються консультації та наступного тижня законопроєкт буде представлений громадськості.
Топ коментарі
+8 CrossFirenko
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+5 Валентин Пруденко
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+5 serj2006 fursa
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Геніальний ход "Зе"ків!
Я бы говорил о снижении пошлин и налогов на отдельные группы товаров (в частности генераторы, аккумуляторы, инверторы и тп), чтоб увеличить обороты и чтоб доходы бюджета сильно не пострадали...