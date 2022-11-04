Ціни на електроенергію в сусідніх країнах ЄС знизилися за місяць на 40%

У жовтні 2022 року середні ціни на спотовому ринку електроенергії Словаччини знизилися на 46,4%, Угорщини – 44%, Румунії – 38,4%. У деякі години вихідного дня цінові індекси базового навантаження в цих країнах були нижчими, ніж на ринку на "добу наперед" України.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ринку".

Зазначається, що, якщо у вересні цього року середні ціни на електроенергію для бізнесу в Європі були більш ніж в чотири рази більшими, ніж в Україні, то у жовтні різниця зменшилася вдвічі.

Індекс ціни BASE на РДН України у жовтні 2022 року становив 3,3 тис. грн/Мвт-год. Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії за цей місяць становила 3,5 тис. грн/МВт-год. На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна акцептованої у жовтні електроенергії становила 3,6 тис. грн/МВт-год.

Загалом у жовтні на ринку "на добу наперед" було акцептовано 1,4 млн МВт-год електроенергії, на внутрішньодобовому ринку– 166,8 тис. МВт-год.

Попит на ринку "на добу наперед" у жовтні збільшився на 54,9%, пропозиція на продаж електроенергії зросла на 32,1%. На внутрішньодобовому ринку попит на купівлю зріс на 93,7%, пропозиція зросла на 25,4%. Водночас на обох сегментах ринку протягом 22-28 жовтня спостерігався дефіцит.