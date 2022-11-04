Ердоган погодився з Путіним, що зерно для бідних африканських країн має надходити безкоштовно

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п’ятницю, що погодився зі своїм російським колегою Владіміром Путіним про те, що зерно, відправлене в межах Чорноморської зернової ініціативи, має безкоштовно надходити до бідних африканських країн.

Як пише Anadolu, про це він заявив у виступі на виставці MusiadExpo у Стамбулі, передає Європейська правда.

Ердоган наголосив, що під час телефонної розмови Путін запропонував безоплатно спрямувати зерно до країн, які цього потребують, – Джибуті, Сомалі та Судану.

"Ми дійшли спільної згоди в цьому питанні", –зазначив турецький лідер.

За словами Ердогана, буде докладено зусиль для того, щоб агропродукція "зерновим коридором" насамперед надходила до країн Африки, які цього потребують.

Як повідомлялося, 2 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору" після того, як Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій". Пізніше в МЗС України спростували ці заяви та заявили, що Київ не брав на себе жодних нових зобов’язань щодо "зернової угоди".

Нагадаємо, 31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".