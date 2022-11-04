Ще одного експосадовця КМДА підозрюють у незаконній передачі держмайна профспілкам на мільярди гривень

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексначальнику Головного управління майном КМДА, який незаконно передав право власності на державне майно, вартість якого наразі складає мільярди гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"ДБР спільно з СБУ задокументовали, що починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних їй приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою групою осіб, незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказаний чиновник КДМА незаконно видавав накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об’єкти нерухомості.

Зокрема, він оформив права власності на майнові комплекси/об’єкти нерухомого майна, а саме: київська "Бальнеолікарня", санаторій "Жовтень", майновий комплекс бази відпочинку на Вишгородській та майновий комплекс у Києві на вулиці Курортна.

Вартість вказаного майна на момент вчинення злочину перевищувала 247 млн грн, наразі вартість цих об’єктів сягає мільярдів гривень.

Ці об’єкти вже арештовані та передані в управління АРМА.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, раніше ДБР повідомило про підозру ще одному експосадовцю КМДА, який брав участь у цій схемі.