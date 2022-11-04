Європейські юристи почали шукати спосіб спрямувати заморожені резерви РФ на відбудову України, – Bloоmberg

Єврокомісія доручила експертам з правових питань вивчити можливі шляхи використання заморожених активів російського центрального банку на мільярди євро для відбудови України.

Поки що обговорення цього питання перебуває на ранній стадії, повідомляє Bloоmberg із посиланням на поінформовані джерела.

Співрозмовники агентства зауважують, що юридична оцінка того, чи доцільно взяти під контроль заморожені російські активи та яким чином, є надзвичайно складною. Однак Єврокомісія шукає способи назавжди припинити доступ Владіміра Путіна до цих коштів.

Зокрема, Євросоюз шукає правові можливості взяти під контроль ту частину коштів резервів Центробанку РФ на загальну суму близько $300 мільярдів, яка була заморожена саме в ЄС.

Юридичні експерти намагаються проаналізувати ситуацію та побачити, що реально можна з ними зробити. Водночас будь-які такі пропозиції повинні бути юридично обґрунтованими, а також отримати підтримку всіх держав-членів ЄС. Проте, якщо такі заходи будуть узгоджені та реалізовані, конфісковані активи можуть бути використані для покриття витрат на післявоєнну відбудову України.

За словами двох джерел агентства, це питання обговорювалося із США, але наразі незрозуміло, чи адміністрація Байдена також вживе заходів для конфіскації російських резервів, які зберігаються у доларах. У травні офіційні особи Мінфіну США висловлювали занепокоєння, що це може створити прецедент, який заважатиме іншим іноземним центральним банкам зберігати свої активи в США.

Речник Єврокомісії Крістіан Віганд зазначив, що Європейська комісія "вивчає, як змусити Росію заплатити за спричинені нею руйнування" в Україні, і лідери ЄС попросили її "представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права". Він зауважив, що ця "робота триває". Представник Міністерства фінансів США відмовився від коментарів.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив у суботу, що заморожені активи Росії можна зберігати як гарантію, доки РФ добровільно не візьме участь у відбудові України.

У травні Єврокомісія заявляла, що країни-члени повідомили про заморожування активів російського центрального банку на суму близько 23 мільярдів євро. За даними джерел Bloomberg, ця цифра зросла, але точна сума все ще оцінюється.

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Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року. До кінця вересня валютні резерви Росії зменшились на $102,5 мільярда.