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Кабмін розширив коло осіб для отримання безкоштовних продуктових наборів

продукти

Кабінет міністрів змінив порядок забезпечення населення продуктами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. Зокрема, безкоштовні продуктові набори від держави відтепер отримуватимуть і ті внутрішньо переміщені особи, що мають, відповідно до законодавства, право на отримання грошової допомоги за рахунок коштів держбюджету або в рамках допомоги від міжнародних організацій.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 4 листопада 2022 року.

Так, згідно ухвалених змін:

  • продукти від держави безоплатно зможуть отримувати ВПО, які мають право на грошову допомогу;
  • передбачена можливість компенсації послуг зі зберігання зерна чи випікання хлібу частиною продукції;
  • вказана необхідність дотримуватися обсягів кожного товару на особу, передбачених законодавством (з допустимим відхиленням ± 25% для чаю та кави, ±20% для інших продуктів);
  • встановлена можливість взаємозаміни товарів – у разі відсутності продукти можуть бути замінені наявними (але не більше 4 позицій).

Автор: 

продукти (740) переселенці (462)


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