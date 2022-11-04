Кабмін розширив коло осіб для отримання безкоштовних продуктових наборів

Кабінет міністрів змінив порядок забезпечення населення продуктами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. Зокрема, безкоштовні продуктові набори від держави відтепер отримуватимуть і ті внутрішньо переміщені особи, що мають, відповідно до законодавства, право на отримання грошової допомоги за рахунок коштів держбюджету або в рамках допомоги від міжнародних організацій.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 4 листопада 2022 року.

Так, згідно ухвалених змін: