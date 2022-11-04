Суд арештував майно президента "Мотор Січі" Богуслаєва вартістю 1 мільярд, – СБУ
Cуд наклав арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, загальною вартістю майже 1 млрд грн.
Як повідомляє пресцентр СБУ, йдеться насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів справи.
Крім того, в ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник "Мотор Січі" є власником ПАТ "Мотор Банк".
За даними на сайті НБУ, президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву станом на початок року належало 100% акцій "Мотор Банку".
"Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій. У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного", – зазначається у повідомленні.
Детальніше про справу президента "Мотор Січі" читайте у матеріалі: Роками допомагав армії РФ. Чи потрібно обмінювати Богуслаєва і хто ще має сісти
Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.
24 жовтня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.
"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.
Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.
"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.
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Якщо є мільярдер - поруч нього купа раптових мільйонерів.
у Гундосіка тільки від афери з Приватбанком було 42 млн долл!
цікаво а де поділись інші активи і кошти? І тут зелені підлохматились.
а чому не заарештовано активи пов'язаних осіб? Он у сина -уклоніста і наркомана цілий острів в приватній власності, але то хтось знов таки із зелених для себе на потім залишив
Один зі скандалів, пов'язаних з ім'ям В'ячеслава Богуслаєва, стосується співпраці його заводу з Росією, зокрема, з ФСБ, вже після анексії Криму і Донбасу. https://skelet.info/vyacheslav-boguslaev-put-ot-inzhenera-k-multimillioneru/ «Зрада» була розкрита в грудні минулого року. Виявилося, що «Мотор Січ» протягом травня-серпня 2015 отримав від Управління справами Президента Росії Путіна підрядів на ремонт авіатехніки на 2,2 млн. гривень. Ця інформація була вказана на офіційному «Порталі закупівель» РФ. Крім цього, там була інформація про те, що ЗАТ «Двигуни «Володимир Клімов - Мотор Січ» в березні цього ж року отримало підряд на ремонт авіадвигунів від «Управління авіації Федеральної служби безпеки РФ»на суму 4,6 млн. гривень».
У 2017 році було накладено арешт на контрольний пакет акцій «Мотор-Січі». Це було пов'язано з підозрою керівництва заводу в змові з китайцями з метою перевести активи заводу в Китай. https://oligarh.media/2017/09/11/boguslaev-doletalsya/ «Джерела вказують, що ініціатором арешту стала Служба безпеки України. 7 вересня головне слідче управління СБУ визнало згадані акції речовим доказом у кримінальному провадженні № 22017000000000272. Це провадження було відкрито в липні цього року, а його матеріали містять підозри на адресу депутата Верховної Ради В'ячеслава Богуслаєва - почесного президента «Мотор Січі», якого вже багато років називають фактичним бенефіціаром підприємства, в змові з бізнесменами з Китаю, за якими з великою ймовірностю стоїть влада Піднебесної.