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Новини
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Суд арештував майно президента "Мотор Січі" Богуслаєва вартістю 1 мільярд, – СБУ

богуслаев,вячеслав

Cуд наклав арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, загальною вартістю майже 1 млрд грн.

Як повідомляє пресцентр СБУ, йдеться насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів справи.

Крім того, в ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник "Мотор Січі" є власником ПАТ "Мотор Банк".

За даними на сайті НБУ, президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву станом на початок року належало 100% акцій "Мотор Банку".

"Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій. У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного", – зазначається у повідомленні.

Детальніше про справу президента "Мотор Січі" читайте у матеріалі: Роками допомагав армії РФ. Чи потрібно обмінювати Богуслаєва і хто ще має сісти

Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

24 жовтня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (71) Мотор Січ (210) СБУ (1538)


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Топ коментарі
+6
Ну добре хоч нарешті на 8 році війни арештували цього зрадника. Але скільки їх ще в країні- важко навіть уявити!!! Щоб розчистити всі ці авгієві стайні, потрібна людина яка мислить державними категоріями, та дбатиме про національні інтереси, а не свої власні оффшори і т.п. І такі люди у нас є. Але хіба у нас народ думає головою, коли йде на вибори?
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04.11.2022 21:57
+3
Він буде існувати тільки для цієї лінійки гвинтокрилів. Візьміть інший такого ж призначення вертоліт, на 30 відсотків легший, підіймає більше бойового вантажу (до половини ваги) і сам мотор менш потужний. Вся справа у габаритах мотору від МС. Чим більші габарити, тим важчий планер. Не витримає конкуренції з америкосами та бритами. Пора продаватись америкосам, там є стовп авіабудування Пратт енд Уїтні.
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04.11.2022 20:32
+2
Мільард за день не стибриш. Хто ж допустив?
Якщо є мільярдер - поруч нього купа раптових мільйонерів.
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04.11.2022 22:55
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Добре що арештували. Але чи буде працювати Мотор-Січ після цього? Чи нам самім мотори вже не потрібні? Чи ми любимо робити постріл у ногу?
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04.11.2022 18:19 Відповісти
та буде, ця ж падла тільки зраджувала нас всіх, він же не токар і не інжинер-конструктор. Він рускомировець. Зараз треба слідкувати щоб замість нього не призначили кінолога, або богиню-кинологиню, або ще якусь підорву.
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05.11.2022 01:03 Відповісти
Зараз треба слідкувати, щоб заводи продовжили працювати на Україну. Щоб арешт не був використаний для зупинки їх роботи.
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05.11.2022 07:42 Відповісти
Підорва= курва?
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05.11.2022 07:54 Відповісти
Він буде існувати тільки для цієї лінійки гвинтокрилів. Візьміть інший такого ж призначення вертоліт, на 30 відсотків легший, підіймає більше бойового вантажу (до половини ваги) і сам мотор менш потужний. Вся справа у габаритах мотору від МС. Чим більші габарити, тим важчий планер. Не витримає конкуренції з америкосами та бритами. Пора продаватись америкосам, там є стовп авіабудування Пратт енд Уїтні.
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04.11.2022 20:32 Відповісти
В мене газонокосарка із двигуном Пратт & Уїтні.
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04.11.2022 20:57 Відповісти
Ну добре хоч нарешті на 8 році війни арештували цього зрадника. Але скільки їх ще в країні- важко навіть уявити!!! Щоб розчистити всі ці авгієві стайні, потрібна людина яка мислить державними категоріями, та дбатиме про національні інтереси, а не свої власні оффшори і т.п. І такі люди у нас є. Але хіба у нас народ думає головою, коли йде на вибори?
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04.11.2022 21:57 Відповісти
а хиба у нас влада олігархам належить, і вся просякнути корупціонерами-саботажниками для того щоб народ дійсно міг обирати? Останні вибори, багато там було людей, яких нестрашно і несоромно було би обрати? А якщо й були, то не мали підтримки медіа, скоріш навпаки проти них була направлена іпсо, проти них працювали фабрики тролів і зараз працюють. Щоб протистояти на такому рівні іпсо, мало мати голову на плечах, треба мати ще й засоби відповідні, ресурси.
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05.11.2022 01:06 Відповісти
Мільард за день не стибриш. Хто ж допустив?
Якщо є мільярдер - поруч нього купа раптових мільйонерів.
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04.11.2022 22:55 Відповісти
це всього навсього срані 27 млн долларів!

у Гундосіка тільки від афери з Приватбанком було 42 млн долл!
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05.11.2022 00:48 Відповісти
срані чи ні, це справа принципу. Сьогодні у нас тачку поцюпили за пару сотень тисяч, завтра на дорогах бабла відмили на 3 млн, а після завтра цілу країну без гроша залишать і не здригнуться. Треба за кожну копійчину цим чуділам яйця крутити, тоді може меньше чуділ до влади захочуть лізти. Бо вони як русскіє, як тільки бачать що можна огребсти бомбулей, починають скиглити "ми так не договаривались, я на ето не подписивался". "Соціально близькі до русскіх елементи.
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05.11.2022 01:10 Відповісти
А от зараз це не дрібниця. І ніколи не було дрібницею.
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05.11.2022 01:44 Відповісти
Шановний Цензор, розміщати цю статтю в рубриці Бізнес, це все одно що признавати богуслаєва бізнесменом. Зрозумійте нарешті - отримувати за зраду, за корупцію, за обман, за вбивства, за торгівлю наркотиками і людьми і все таке інше, гроші, хай би які вони були би великі. Це Не Бізнес. Це злочинна діяльність, а в данному випадку ще й направлена на знищення державності нашо країни і на знищення українців. Цей чорт на хвилиночку приймав участь в геноциді українців. Це що, по-вашому можна назвати бізнесом?!
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05.11.2022 01:15 Відповісти
Але статки богуслаєва оцінювали в $600млн, а заарештували на $25млн.

цікаво а де поділись інші активи і кошти? І тут зелені підлохматились.
а чому не заарештовано активи пов'язаних осіб? Он у сина -уклоніста і наркомана цілий острів в приватній власності, але то хтось знов таки із зелених для себе на потім залишив
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05.11.2022 07:50 Відповісти
В'ячеслав Богуслаєв, як кажуть, багато в чому зобов'язаний Леонідові Кучмі. https://skelet.info/vyacheslav-boguslaev-put-ot-inzhenera-k-multimillioneru/ «Другий Президент України і В'ячеслав Богуслаєв давні друзі. Їхнє спілкування розпочалося ще за часів, коли Кучма очолював «Південмаш». Вони часто зустрічалися за картковим столом - обидва запеклі преферансисти. До речі, саме цією дружбою пояснювали феномен приватизації заводу, який працював на оборонку».

Один зі скандалів, пов'язаних з ім'ям В'ячеслава Богуслаєва, стосується співпраці його заводу з Росією, зокрема, з ФСБ, вже після анексії Криму і Донбасу. https://skelet.info/vyacheslav-boguslaev-put-ot-inzhenera-k-multimillioneru/ «Зрада» була розкрита в грудні минулого року. Виявилося, що «Мотор Січ» протягом травня-серпня 2015 отримав від Управління справами Президента Росії Путіна підрядів на ремонт авіатехніки на 2,2 млн. гривень. Ця інформація була вказана на офіційному «Порталі закупівель» РФ. Крім цього, там була інформація про те, що ЗАТ «Двигуни «Володимир Клімов - Мотор Січ» в березні цього ж року отримало підряд на ремонт авіадвигунів від «Управління авіації Федеральної служби безпеки РФ»на суму 4,6 млн. гривень».

У 2017 році було накладено арешт на контрольний пакет акцій «Мотор-Січі». Це було пов'язано з підозрою керівництва заводу в змові з китайцями з метою перевести активи заводу в Китай. https://oligarh.media/2017/09/11/boguslaev-doletalsya/ «Джерела вказують, що ініціатором арешту стала Служба безпеки України. 7 вересня головне слідче управління СБУ визнало згадані акції речовим доказом у кримінальному провадженні № 22017000000000272. Це провадження було відкрито в липні цього року, а його матеріали містять підозри на адресу депутата Верховної Ради В'ячеслава Богуслаєва - почесного президента «Мотор Січі», якого вже багато років називають фактичним бенефіціаром підприємства, в змові з бізнесменами з Китаю, за якими з великою ймовірностю стоїть влада Піднебесної.
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05.11.2022 09:23 Відповісти
Талант не пропьёшь .Стырить 1 млрд .-это талант супер вора .И так всюду в Украине .Пастухи активно воруют корм у овец и при этом что то о чести и родине проповедуют .Типа меньше овцы кушайте и больше шерсти давайте Частная собственность священна ?Для тех кто её украл и нагло присвоил -или для тех у кого её украли? Мы должны понять -наша страна получила войну -благодаря ворам правителям и гнилой идеологии .Там где у человека ничего нет -умирать за это ничего -большая глупость . Про рашистов орков -вообще молчу -более тупой нации наверно на свете нет .
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05.11.2022 10:57 Відповісти
Бабки поділять, вражину поміняють , бо може потягнути за собою не одного...
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05.11.2022 13:43 Відповісти

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