Суд арештував майно президента "Мотор Січі" Богуслаєва вартістю 1 мільярд, – СБУ

Cуд наклав арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, загальною вартістю майже 1 млрд грн.

Як повідомляє пресцентр СБУ, йдеться насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів справи.

Крім того, в ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник "Мотор Січі" є власником ПАТ "Мотор Банк".

За даними на сайті НБУ, президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву станом на початок року належало 100% акцій "Мотор Банку".

"Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій. У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного", – зазначається у повідомленні.

Детальніше про справу президента "Мотор Січі" читайте у матеріалі: Роками допомагав армії РФ. Чи потрібно обмінювати Богуслаєва і хто ще має сісти

Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

24 жовтня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.