G7 створить механізм для допомоги у ремонті енергетичної та водної інфраструктури України

"Велика сімка" (G7) створює координаційний механізм, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру

Про це заявили міністри закордонних справ G7 за підсумками зустрічі в Мюнстері, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру", – йдеться в заяві глав МЗС країн G7.

Міністри запевнили, що твердо стоятимуть на боці України стільки, скільки потрібно.

Глави МЗС знову закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України та вивести усі свої війська та військову техніку, а також попередили, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї зустріне серйозні наслідки.

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"Ми також відкидаємо неправдиві заяви Росії про те, що Україна готує радіологічну "брудну бомбу". Інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили безпідставність цих звинувачень, і ми дякуємо Україні за її прозорість", – зазначили вони.

Крім того, глави МЗС засудили захоплення і мілітаризацію Росією Запорізької атомної електростанції України, викрадення й жорстоке поводження з українським персоналом, а також навмисну ​​дестабілізацію її роботи. Вони підтримали зусилля МАГАТЕ щодо створення Зони безпеки.

Міністри країн "Великої сімки" повторили заклик до білоруської влади припинити надавати можливості для агресивної війни Росії, зокрема дозволяти російським збройним силам використовувати територію Білорусі для запуску ракет, націлених на Україну.