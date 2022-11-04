Євросоюз не виділить Україні обіцяні 3 мільярда євро допомоги до кінця року, – ЗМІ

Євросоюз, швидше за все, не встигне виділити останні 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги обсягом 9 млрд євро до кінця 2022 року.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише Європейська правда.

"Після того як дипломати країн-членів ЄС вчора обговорили майбутнє фінансування України, вже зрозуміло, що фінальні 3 млрд євро з пакета на 9 мільярдів, який обіцяли Україні у 2022 році, не будуть виплачені у цьому році", - повідомив Джозвяк.

after EU member states diplomats yesterday discussed the future financing of #Ukraine, it is now clear that the final 3bn euro out of the 9bn euro of macro-financial assistance that was promised to 🇺🇦 in 2022 won't be paid out this year. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2022

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що з 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги, рішення про надання яких ЄС ухвалив ще наприкінці червні, Україна вже отримала 3 млрд євро, стільки ж має надійти до кінця року, а строки виділення решти допомоги на 3 млрд євро наразі не визначено. За його словами, щодо останніх 3 млрд євро все ще тривають внутрішні дебати в ЄС, в якій формі їх надати.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.

20 вересня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги у формі довгострокових позик, 2 млрд євро з цього пакету Україна отримала 18 жовтня.

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, остання частина макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у розмірі 3 млрд євро буде надана у вигляді грантів, а не позики, однак дискусії щодо цього питання тривають.