Євросоюз не виділить Україні обіцяні 3 мільярда євро допомоги до кінця року, – ЗМІ

Євросоюз, швидше за все, не встигне виділити останні 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги обсягом 9 млрд євро до кінця 2022 року.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише Європейська правда.

"Після того як дипломати країн-членів ЄС вчора обговорили майбутнє фінансування України, вже зрозуміло, що фінальні 3 млрд євро з пакета на 9 мільярдів, який обіцяли Україні у 2022 році, не будуть виплачені у цьому році", - повідомив Джозвяк.

after EU member states diplomats yesterday discussed the future financing of #Ukraine, it is now clear that the final 3bn euro out of the 9bn euro of macro-financial assistance that was promised to 🇺🇦 in 2022 won't be paid out this year.