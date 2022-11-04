Танки, БТР та дрони: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про виділення близько $400 мільйонів додаткової допомоги Україні в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Як повідомляється на сайті Міноборони США, цей пакет має зміцнити спроможність Збройних Сил України захищати свій суверенітет країни у довгостроковій перспективі, а також задовольнити найнагальніші потреби ЗСУ.

Водночас у повідомленні зазначається, що на відміну від Presidential Drawdown Authority (PDA), яке Міністерство оборони США використовувало для швидкої доставки в Україну озброєнь із власних запасів, USAI передбачає закупівлю у виробників.

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, новий пакет допомоги від США включає:

фінансування модернізації ракет протиповітряної оборони HAWK для включення в майбутні пакети в рамках PDA;

45 оновлених танків Т-72Б із вдосконаленою оптикою, засобами зв’язку та бронюванням;

1100 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost;

40 броньованих річкових катерів;

фінансування модернізації 250 броньованих машин безпеки M1117;

тактичні захищені системи зв'язку та системи спостереження;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

"Враховуючи невпинні та жорстокі повітряні атаки Росії на українську цивільну критичну інфраструктуру, додаткові засоби протиповітряної оборони є критично важливими. Фінансування модернізації ракет HAWK доповнить нещодавнє зобов’язання Іспанії пусковими установками HAWK допомогти Україні протистояти цій загрозі", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою капітально відремонтовані танки Т-72Б, які входять до цього пакету, є частиною тристоронньої скоординованої роботи з Нідерландами та Чеською Республікою.

У Міноборони зауважують, що загалом США виділили понад $18,9 мільярдів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад $21 мільярд на безпекову допомогу Україні та понад $18,2 мільярда з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.