Структури Коломойського забрали у компанії Новинського спецдозвіл на видобуток газу через суд

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, який визнав недійсним спецдозвіл ТОВ "Аркона Газ-Енергія" на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища.

Про це повідомляє пресслужба напівдержавної "Укрнафти", співвласником якої також є Коломойський.

Таким чином апеляційний суд задовольнив позовні вимоги ТОВ "СП "БНК", засновниками якого є "Укрнафта" та структури, пов’язані з Ігорем Коломойським та партнерами.

Зокрема, суд скасував наказ Держгеонадр про видачу спецдозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоносного родовища та низку рішень Державної комісії з корисних копалин, у тому числі рішення про об'єднання Свистунківської та Червонолуцької нафтогазоносних ділянок в єдине родовище.

Своєю чергою у пресслужбі компанії Smart Energy, яка об'єднує газовий бізнес Вадима Новинського, пообіцяли оскаржити це рішення суду у касаційному порядку у Верховному Суді України.

У Smart Energy стверджують, що "Аркона Газ-Енергія" має всі законні права на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища та вже вкалал в його освоєння 400 млн грн.

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Як повідомлялося, у вересні минулого року НАБУ та САП завершили досудове розслідування корупційної схеми отримання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" права на користування Свистунківсько-Червонолуцьким газоконденсатним родовищем у Полтавській області за штучно заниженою вартістю, що завдало державі збитків на 196,8 млн грн.

У цій справі наприкінці липня 2020 року НАБУ провело обшуки в центральному офісі групи компаній Smart Energy Вадима Новинського.

Нагадаємо, компанія Regal Petroleum Новинського наприкінці березня 2020 року оголосила про придбання за $8,63 млн ТОВ "Аркона Газ-Енергія". Перший транш за угодою склав $4,32 млн. Решту виплат мали перерахувати колишнім власникам компанії у разі задовільного врегулювання претензій до "Аркони" щодо ліцензії.

Раніше засновниками "Аркона Газ-Енергія" були Олександр Нещотний, Ігор Мичко, Олексій Гребенченко та белізська компанія "Ешбері Юніверсал ЛТД". Гребенченко на початку 2000-х років працював у ВАТ "Укропкульттовари", кінцевим бенефіціарним власником якого був п'ятий президент Петро Порошенко.

Також Гребенченко раніше працював у компанії "Ековіс Бондар та Бондар юридичне бюро". У цьому ж юридичному бюро у 2007-2009 роках працював Олексій Маловацький – член Вищої ради правосуддя. Його дружина Наталія Маловацька у другому кварталі 2017 року перерахувала співвласникам "Аркона Газ-Енергія" Мичко та Нещотному за майже 1,4 млн грн кожному. Ці суми відповідали вартості їх часток у статутному капіталі "Аркона Газ-Енергія", які вони продали "Ешбері Юніверсал ЛТД".

Маловацький під час виборів президента у 2014 році був заступником керівника юридичної служби Порошенка та керував юрслужбою "Блоку Петра Порошенка" під час парламентських виборів.

Затверджені Держкомісією із запасів корисних копалин запаси вуглеводнів ліцензійної ділянки становлять 38 млн барелів нафтового еквівалента (MMboe), зокрема запаси природного газу – 4,9 млрд куб. м, конденсату – 0,86 млн. тонн.