Україна ввела попереднє антидемпінгове мито на імпорт склотари з Білорусі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України (МКМТ) 2 листопада вирішила застосувати попереднє антидемпінгове мито 31,37% до імпорту в Україну склотари походженням з Білорусі.

Про це повідомила юридична фірма "Ілляшев та Партнери", передає Інтерфакс-Україна.

"Застосування подібних заходів є результатом своєчасного реагування урядом України на прояви недобросовісної конкуренції білоруських виробників на ринку склотари в Україні та дозволить національним виробникам швидше відновити роботу щодо усунення наслідків демпінгового імпорту товару", – сказано в повідомленні.

Компанія уточнила, що представляла інтереси Асоціації підприємств скляної промисловості "Скло України", а також її членів.

Згідно з повідомленням, мито стягуватиметься з наступного товару: скляні ємності (банки для консервування, пляшки) для харчових продуктів та напоїв ємністю 0,15 л або більше, але менше 2,5 л, банки з кольорового скла номінальною ємністю понад 0,33 л, але менше 1 л.

Як зазначається, це рішення є першим рішенням Комісії щодо застосування обмежувальних заходів щодо імпорту товарів в Україну після 24 лютого 2022 року. Підкреслюється, що застосування попередніх антидемпінгових заходів є рідкісним проміжним результатом у практиці проведення антидемпінгових розслідувань в Україні. Востаннє подібні заходи МКМТ вживала у 2020 році.

Попереднє антидемпінгове мито застосовується терміном на чотири місяці і нараховуватиметься з дня опублікування рішення МКМТ у газеті "Урядовий кур'єр".

Рішення про порушення та проведення антидемпінгового розслідування за результатами розгляду скарги "Скло України" МКМТ ухвалила 22 грудня 2021 року.

Асоціація підприємств скляної промисловості "Скло України" – громадська організація, що об'єднує українських виробників склотари, листового скла, скляного посуду, художнього скла, а також постачальників обладнання, матеріалів та послуг для скляної промисловості. Заснована у 1997 році. Члени Асоціації виробляють понад 80% склопродукції в країні.