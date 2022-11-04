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Новини
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Україна ввела попереднє антидемпінгове мито на імпорт склотари з Білорусі

банка

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України (МКМТ) 2 листопада вирішила застосувати попереднє антидемпінгове мито 31,37% до імпорту в Україну склотари походженням з Білорусі.

Про це повідомила юридична фірма "Ілляшев та Партнери", передає Інтерфакс-Україна.

"Застосування подібних заходів є результатом своєчасного реагування урядом України на прояви недобросовісної конкуренції білоруських виробників на ринку склотари в Україні та дозволить національним виробникам швидше відновити роботу щодо усунення наслідків демпінгового імпорту товару", – сказано в повідомленні.

Компанія уточнила, що представляла інтереси Асоціації підприємств скляної промисловості "Скло України", а також її членів.

Згідно з повідомленням, мито стягуватиметься з наступного товару: скляні ємності (банки для консервування, пляшки) для харчових продуктів та напоїв ємністю 0,15 л або більше, але менше 2,5 л, банки з кольорового скла номінальною ємністю понад 0,33 л, але менше 1 л. 

Як зазначається, це рішення є першим рішенням Комісії щодо застосування обмежувальних заходів щодо імпорту товарів в Україну після 24 лютого 2022 року. Підкреслюється, що застосування попередніх антидемпінгових заходів є рідкісним проміжним результатом у практиці проведення антидемпінгових розслідувань в Україні. Востаннє подібні заходи МКМТ вживала у 2020 році.

Попереднє антидемпінгове мито застосовується терміном на чотири місяці і нараховуватиметься з дня опублікування рішення МКМТ у газеті "Урядовий кур'єр".

Рішення про порушення та проведення антидемпінгового розслідування за результатами розгляду скарги "Скло України" МКМТ ухвалила 22 грудня 2021 року.

Асоціація підприємств скляної промисловості "Скло України" – громадська організація, що об'єднує українських виробників склотари, листового скла, скляного посуду, художнього скла, а також постачальників обладнання, матеріалів та послуг для скляної промисловості. Заснована у 1997 році. Члени Асоціації виробляють понад 80% склопродукції в країні.

Автор: 

Білорусь (1582) мито (806)


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Замість того щоб руйнувати білоруські військові та промислові об'єкти ми, виявляється, ще й купуємо щось в них. Щоб вони мали гроші на будівництво площадок під запуск шахідів по нас.
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04.11.2022 19:29 Відповісти
Це велика державна таемниця, але скажу... У нас немае потужностей для виготовлення скла. Чому, інше питання. Все скло ми завозили з Білорусі та москальшини в обмін на кварцевий пісок. От така "міжнародна єкономіка"..
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04.11.2022 20:35 Відповісти
Крєпкіє хозяйствєнніки типу богуслаєва і Ко все робили для економічної залежності України у всіх галузях, продовжуючи справу СеСеРи, комуністична мафія...
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05.11.2022 13:31 Відповісти

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