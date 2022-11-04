Нідерланди виділять 120 мільйонів євро на танки та іншу військову техніку для України

Нідерланди виділять 120 млн євро для постачання важкої військової техніки української армії, у тому числі 45 млн євро на танки Т-72.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Нідерландів, передає Інтерфакс-Україна.

"Цей всеосяжний пакет є важливим сигналом для Росії. Союзники продовжують поєднувати зусилля для підтримки українських збройних сил у боротьбі з агресивною війною Росії", – заявив міністр оборони Кайса Оллонгрен.

Зазначається, що спільно зі США та Чехією Нідерланди поставлять із Чехії 90 модернізованих та капітально відремонтованих танків. Україна отримає частину танків уже наступного місяця.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Нідерландам, США та Чехії за ухвалене рішення про розширення допомоги Україні.

"Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця", – написав Кулеба у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США оголосило про виділення близько $400 млн додаткової допомоги Україні в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).