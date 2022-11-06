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Saudi Aramco знизила ціни на нафту для Азії та підвищила для Європи

нефть

Нафтогазова держкомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco знизила грудневі відпускні ціни на нафту для країн Азії, для США зберегла, а для Європи в основному підвищила.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає enkorr.

"Для Азії Aramco знизила ціни на "середні" й "важкі" сорти нафти до найнижчого рівня щонайменше за дев'ять місяців. Компанія в основному підвищила ціни для європейських покупців, яким може стати важко знайти альтернативні постачання після введення майже повного ембарго на імпорт із Росії", – повідомляє агентство.

Так, для Азії вартість нафти сорту Super Light було залишено без змін, Extra Light – підвищено на $0,1 за барель, Light – знижено на $0,4, Medium – знижено на $0,8, Heavy – знижено на $1,2.

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Для північно-західної частини Європи для нафти сорту Extra Light ціни було підвищено на $0,7 за барель, для Light і Heavy – на $0,8, а для Medium – залишено без змін. Для Середземномор'я ціни на всі сорти було підвищено: для Extra Light і Light – на $0,5, для Medium – на $0,2. Для США ціни на всі марки залишились без змін, повідомляє агентство.

Saudi Aramco – національна нафтогазова компанія Саудівської Аравії, її засновано 1933 року. Компанія представлена ​​на трьох основних світових енергетичних ринках: Азії, Європи й Північної Америки. Штат перевищує 70 тис. людей.

У жовтні повідомлялося, що Saudi Aramco підвищила листопадові відпускні ціни на нафту для США, для Азії зберегла, а для Європи зменшила.

Автор: 

нафта (4798) Саудівська Аравія (355) ціни (3479)


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07.11.2022 00:56 Відповісти

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