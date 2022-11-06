Saudi Aramco знизила ціни на нафту для Азії та підвищила для Європи

Нафтогазова держкомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco знизила грудневі відпускні ціни на нафту для країн Азії, для США зберегла, а для Європи в основному підвищила.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає enkorr.

"Для Азії Aramco знизила ціни на "середні" й "важкі" сорти нафти до найнижчого рівня щонайменше за дев'ять місяців. Компанія в основному підвищила ціни для європейських покупців, яким може стати важко знайти альтернативні постачання після введення майже повного ембарго на імпорт із Росії", – повідомляє агентство.

Так, для Азії вартість нафти сорту Super Light було залишено без змін, Extra Light – підвищено на $0,1 за барель, Light – знижено на $0,4, Medium – знижено на $0,8, Heavy – знижено на $1,2.

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Для північно-західної частини Європи для нафти сорту Extra Light ціни було підвищено на $0,7 за барель, для Light і Heavy – на $0,8, а для Medium – залишено без змін. Для Середземномор'я ціни на всі сорти було підвищено: для Extra Light і Light – на $0,5, для Medium – на $0,2. Для США ціни на всі марки залишились без змін, повідомляє агентство.

Saudi Aramco – національна нафтогазова компанія Саудівської Аравії, її засновано 1933 року. Компанія представлена ​​на трьох основних світових енергетичних ринках: Азії, Європи й Північної Америки. Штат перевищує 70 тис. людей.

У жовтні повідомлялося, що Saudi Aramco підвищила листопадові відпускні ціни на нафту для США, для Азії зберегла, а для Європи зменшила.