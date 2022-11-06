Потяги, що прямують через Сумську область, прямуватимуть зміненими маршрутами через атаки Росії

Кілька пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою та зміненими маршрутами у зв’язку з ворожими атаками на північному сході України.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Зокрема, у зв'язку з пошкодженням інфраструктури та закриттям перегону Ворожба – Білопілля:

поїзд №45 Харків – Ужгород слідує зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку.

поїзд №259 Суми – Івано-Франківськ із Сум поїде через Полтаву та Гребінку і вивезе з Сум всіх пасажирів із квитками на поїзди №45 і №259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку.

поїзд № 780 Київ – Суми слідує до станції Ворожба. 151 пасажира з квитками до станції Суми по Ворожбі чекатимуть автобуси.

склад поїзда 780 відправиться зі станції Ворожба орієнтовно о 21:00 до Києва (прибуття в Київ орієнтовно о 01:00) із зупинками по станціям Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця для посадки пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259.

Орієнтовний час прибуття на станцію Київ-Пасажирський поїзда №259 – 06:00 7 листопада (+5 год), поїзда №45 – 02:00 7 листопада (+3 год).

"Усі пасажири, що прибуватимуть під час комендантської години, будуть безкоштовно розміщені в залах очікування підвищеного комфорту", – зазначили в компанії.

Раніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури між Сумами та Конотопом обстрілами російських окупантів.