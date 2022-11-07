Попри війну у жовтні зросли ціни на землю: де найдорожче. ІНФОГРАФІКА
Середня вартість за гектар сільськогосподарської землі в Україні становить 37 867 грн.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
"У травні знову після великого вторгнення поновив роботу ринок землі. Попри війну, у жовтні ціни дещо зросли – у відповідний період торік один гектар землі коштував 36 562 грн", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ у лютому, в середньому, продавали 10 тис. га на тиждень, наразі продажі впали у 4 рази – до 2,5 тисяч га на тиждень. Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч га – це менше 1% від загальної площі з 42,4 млн га сільськогосподарської землі в країні.
У жовтні 2022 найдорожча с/г земля – у Львівській, Івано-Франківській областях та в Києві. Найнижчі ціни в прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, практично немає продажів у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях.
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все направлено на те щоб українці залишились без землі та ще й без грошей.
бо
1ціна 700-1500 доларів за га самої дорогої землі в світі є абсурдною
2 правила купівлі такі що прості українці її просто не зможуть купити
3 мати чи батько не можуть при життю офіційно оформити паї на дітей чи онуків, ЧОМУ?????
4 хто не зробив вчасно доки втрачає право власності
5 висока ціна утримання землі,
або здаєш і платить арендатор, або віддай 1500грн за га в рік
6 та найголовніше. транснаціональні компанії вже чекають дозволу на скупку
а це буде виглядати як проблема з індійцями в США.
ні до лісу ні до водойми вони тебе не пустять бо кругом буде їхня власність
7 зрівняйте ціни на га землі в розвинутих країнах европи та України
а ми,млять, европа.........
Земля повинна належить державі Україна, як вона належить державі у Франції, Канаді, ВБ, а США вже викупило десь половину у держ власність.
Приклад Палестини. Євреї скупили землю у приватних власників і вигнали тих, хто там жив два тисочоліття.