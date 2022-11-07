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Новини Ринок землі
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Попри війну у жовтні зросли ціни на землю: де найдорожче. ІНФОГРАФІКА

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Середня вартість за гектар сільськогосподарської землі в Україні становить 37 867 грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

"У травні знову після великого вторгнення поновив роботу ринок землі. Попри війну, у жовтні ціни дещо зросли – у відповідний період торік один гектар землі коштував 36 562 грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ у лютому, в середньому, продавали 10 тис. га на тиждень, наразі продажі впали у 4 рази – до 2,5 тисяч га на тиждень. Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч га – це менше 1% від загальної площі з 42,4 млн га сільськогосподарської землі в країні.

У жовтні 2022 найдорожча с/г земля – у Львівській, Івано-Франківській областях та в Києві. Найнижчі ціни в прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, практично немає продажів у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях.

Попри війну у жовтні зросли ціни на землю: де найдорожче 01

Автор: 

земля (864) ціни (3483)


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ось ця афера століття, придумана ЗЕрмакотатаровим ні що інакше як держзрада вищого рівня.
все направлено на те щоб українці залишились без землі та ще й без грошей.
бо
1ціна 700-1500 доларів за га самої дорогої землі в світі є абсурдною
2 правила купівлі такі що прості українці її просто не зможуть купити
3 мати чи батько не можуть при життю офіційно оформити паї на дітей чи онуків, ЧОМУ?????
4 хто не зробив вчасно доки втрачає право власності
5 висока ціна утримання землі,
або здаєш і платить арендатор, або віддай 1500грн за га в рік
6 та найголовніше. транснаціональні компанії вже чекають дозволу на скупку
а це буде виглядати як проблема з індійцями в США.
ні до лісу ні до водойми вони тебе не пустять бо кругом буде їхня власність
7 зрівняйте ціни на га землі в розвинутих країнах европи та України
а ми,млять, европа.........
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07.11.2022 10:58 Відповісти
Не продавайте, ми не збираємося продавати. 11 га в аренді 15 км від лінії фронту в Запорізькій області. 55 тисяч на руки з вирахуванням ПДФО виходить арендна плата на рік.
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07.11.2022 11:29 Відповісти
все логічно - під час війни мала частина тих, хто біля держ корита , через держамовлення своїх фірмочок та васалів начкопичують капітал- і куди вкладати - який найбезпечнішший актив - все вірно, ЗЕМЛЯ....а тому старе як світ: кому війна - а кому "мать" родна...
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07.11.2022 11:24 Відповісти
В якій ще країні можуть проводитися земельні афери під час війни. Гешефтники за безцінь скуповують Україну.
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07.11.2022 12:09 Відповісти
Пліснява, кому продаєте? КакаяРазніца? НеНаЧасі?
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07.11.2022 14:29 Відповісти
Кому война а кому как раз золотая пора за бесценок землю скупить
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07.11.2022 15:32 Відповісти
Чому на фронті немає найбільших власників землі, Ахметова, Вадатурського, Веревського, Порошенко, Сольського...? Чому за їх власність повинні воювати та гинути справжні українці????

Земля повинна належить державі Україна, як вона належить державі у Франції, Канаді, ВБ, а США вже викупило десь половину у держ власність.

Приклад Палестини. Євреї скупили землю у приватних власників і вигнали тих, хто там жив два тисочоліття.
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07.11.2022 16:00 Відповісти
маленьке уточнення - на сьогодні вони не найбільші землевласники , а найбільші землекористувачі (( коли ви чуєте разу "земельний банк " - не розумійте це буквально як приватну власність ,більшість земель поки що ( і слава Богу ) у них не у власності , а в оренді ,
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07.11.2022 18:26 Відповісти

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