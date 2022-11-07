"Енергоатом" проаналізує вплив можливого підриву дамби Каховської ГЕС на Запорізьку АЕС

НАЕК "Енергоатом" проводить аналіз впливу можливого підриву дамби Каховської ГЕС на безпеку роботи Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Враховуючи інформацію про мінування дамби Каховського водосховища, шлюзів і опор Каховської ГЕС та, відповідно, високу загрозу підриву цих споруд, ДП "НАЕК "Енергоатом" на вимогу Держатомрегулювання терміново аналізує вплив наслідків, які такий підрив матиме на безпеку експлуатації Запорізької атомної електростанції", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнування зазначених об’єктів може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

"Енергоатом" планує надати ДІЯРУ результати аналізу, а також перелік заходів задля гарантування безпеки експлуатації енергоблоків ЗАЕС у разі втрати підживлення охолоджувальної води з Каховського водосховища не пізніше 9 листопада.

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Українська влада заявила, що армія РФ замінувала дамбу і може її підірвати, щоб завадити наступу Збройних сил України – і звинуватити у наслідках Київ. У Росії стверджують, що до знищення греблі готуються саме українські військові.

Якщо дамба буде знищена, вода з Каховського водосховища може затопити велику територію вниз по Дніпру, у тому числі в Херсоні та сусідніх районах.