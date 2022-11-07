Міноборони взяло в управління "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" (оновлено)
Стратегічно важливі підприємства, пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави.
6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", повідомляє Економічна правда.
Підставою для цього рішення став ухвалений у вересні закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низка наказів Верховного Головнокомандувача ЗСУ.
Згодом секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов на брифінгу уточнив, що вилучені в українських мільярдерів п'ять підприємств передані в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
"6 листопада відбулося відчуження активів… серед яких: "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта... Вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони. Після завершення військового стану згідно з нормами законів зазначені активи можуть бути повернені власникам або (відбудеться, – ред.) відповідне відшкодування їхньої вартості", – цитує Данілова Інтерфакс-Україна.
Своєю чергою міністр оборони Олексій Рєзніков уточнив, що міністерство вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств.
"Загальні збори (акціонерів) відбулися. Затверджено наглядові ради, і вже згідно із законами, стандартами корпоративного управління ці наглядові ради призначатимуть поточний менеджмент, тобто виконавчих керівників і так далі, щоб робота підприємств не припинилася", – сказав очільник міністерства.
Рєзніков додав, що також потавлене завдання відновити роботу тих підприємств іх цих п'яти, яка наразі призупинена.
Він також наголосив, що відчуження у власність держави акцій АТ "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафти" та "Укртатнафти" не є націоналізацією.
"Це не є націоналізацією, не використовуйте цей термін. Це пряме вилучення майна на час військового стану – це абсолютно різні правові форми", – зауважив Рєзніков.
Нагадаємо, структурам Ігоря Коломойського і партнерів в "Укрнафті" належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК "Нафтогаз" належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України.
В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.
Донедавна власником "Мотор Січ" був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями "Мотор Січі" були заблоковані, а згодом – арештовані. Самого Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.
Компанія "АвтоКрАЗ" входить в групу "Фінанси та кредит" олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.
"Запоріжтрансформатор" – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.
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Ну або через суд свої 2-3 ярди доларів візьме, не з держави звісно а з нас усіх.
не за олігархів, а за незалежну Україну. Іншої держави у нас немає.
Як харківський авіазавод, або запрізька Іскра.
Влада оголосила, що націоналізовано Укрнафту і всі здивувались - а як же Коломойський, якому належить 42%?
Невже прозріли!?
Та де там… виявляється, націоналізації підлягають лише 8% акцій міноритарних акціонерів.
А священних коров чіпати досі не можна! https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?src=hashtag_click #Неначасі (
Чи буде надійно захищене небо над ними - невідомо поки що.
"Своєю чергою міністр оборони Олексій Рєзніков уточнив, що міністерство вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств. Джерело: https://biz.censor.net/n3378804https://biz.censor.net/n3378804
хто і з шаленими зарплатами чи відносно скромними, як і належить під час війни і протягнутої
до Заходу руки?
А за чий рахунок банкет? Народ витримає податкове навантаження ( Приват витримав же), дай міжнародна спільнота допоможе.
Що ж з ними робити? Знову, якщо у вас є докази звертайтеся до нашого гуманного суду. Чи може як в козацькі часи… не гуманно! А якщо серйозно - до поки наші обранці і призначенці будуть нести тільки політичну відповідальність, будемо мати і наступників не кращих. Вся влада розбещує, як і гроші - будь-який злочин має бути покараний, безкарність породжує ще більший злочин. А тут тільки пряники, а батога нема.
З чого ж розпочати, як мінімум з політичної волі, а не малань-малань…
Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
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https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1589636440857927680 1 ч
Багатоходовочка.Держава відновить предприємства,а потім поверне Коломойському. Бо такий закон, його тре виконувати.«Після завершення дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість», - Данілов.
Отак ж2 багатіє, а українець стає ще біднішим під час війни.
Зелені виб'ядки знову насобікрали!!!!!
Саме так і відбувається з Приватбанком.
для "марафона єдінства" та тупих "какіхразніц"...
Більше того, після тимчасової передачі цих підприємств державі, вже держава буде витрачати кошти на ремонт та переобладнання підприємств, які потім, після закінчення воєнного стану, будуть знов повернуті Бєнє, Богуслаєву та іншим учасникам цього Zеленого шапіто. Бо вже відомо, що і підприємства Бєні і Богуслаєва і Ахмєтова і інших олігархів сильно постраждали від обстрілів і обстріли будуть продовжуватись. Таким чином тепер держава буде вкладати державні (наші з вами) кошти в ремонт та модернізацію цих підприємств. А це просто шалені кошти!!! Це будуть мільярди з кишені держави, а не з кишені Бєні та Богуслаєва. Правда красива схема?
Якби ьаки хотіли віддати державі та зробити добру справу, то націоналізували би, а так це просто черговий фейк, щоб замаскувати передачу проблемних активів на баланс держави, яка буде опікуватися всім цим, ремонтувати, гасити борги, платити зарплатню... А потім, коли війна закінчиться, все це передадуть теперішнім власникам... Насправді це черговий злочин антидержавної про-москальської шобли.
Пару лет назад было покушение на советника Зели - чудом остался жив.
Какието в нашем обществе есть механизмы прочертить красные линии для коррупционеров?
@saniolli
Це за Порошенка націоналізували Приват-банк, щоб врятувати Приват-банк і гроші вкладників. Зеленський націоналізує Укрнафту з однією метою - щоб збагатився Коломойський і він сам. Як працює схема - дізнаємося згодом.