Міноборони взяло в управління "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" (оновлено)

Стратегічно важливі підприємства, пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави.

6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", повідомляє Економічна правда.

Підставою для цього рішення став ухвалений у вересні закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низка наказів Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Згодом секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов на брифінгу уточнив, що вилучені в українських мільярдерів п'ять підприємств передані в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"6 листопада відбулося відчуження активів… серед яких: "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта... Вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони. Після завершення військового стану згідно з нормами законів зазначені активи можуть бути повернені власникам або (відбудеться, – ред.) відповідне відшкодування їхньої вартості", – цитує Данілова Інтерфакс-Україна.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Рєзніков уточнив, що міністерство вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств.

"Загальні збори (акціонерів) відбулися. Затверджено наглядові ради, і вже згідно із законами, стандартами корпоративного управління ці наглядові ради призначатимуть поточний менеджмент, тобто виконавчих керівників і так далі, щоб робота підприємств не припинилася", – сказав очільник міністерства.

Рєзніков додав, що також потавлене завдання відновити роботу тих підприємств іх цих п'яти, яка наразі призупинена.

Він також наголосив, що відчуження у власність держави акцій АТ "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафти" та "Укртатнафти" не є націоналізацією.

"Це не є націоналізацією, не використовуйте цей термін. Це пряме вилучення майна на час військового стану – це абсолютно різні правові форми", – зауважив Рєзніков.

Читайте також: Суд арештував майно президента "Мотор Січі" Богуслаєва вартістю 1 мільярд, – СБУ

Нагадаємо, структурам Ігоря Коломойського і партнерів в "Укрнафті" належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК "Нафтогаз" належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.

Донедавна власником "Мотор Січ" був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями "Мотор Січі" були заблоковані, а згодом – арештовані. Самого Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія "АвтоКрАЗ" входить в групу "Фінанси та кредит" олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

"Запоріжтрансформатор" – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.