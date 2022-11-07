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Міноборони взяло в управління "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" (оновлено)

жеваго,коломойський

Стратегічно важливі підприємства, пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави.

6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", повідомляє Економічна правда.

Підставою для цього рішення став ухвалений у вересні закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низка наказів Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Згодом секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов на брифінгу уточнив, що вилучені в українських мільярдерів п'ять підприємств передані в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"6 листопада відбулося відчуження активів… серед яких: "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта... Вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони. Після завершення військового стану згідно з нормами законів зазначені активи можуть бути повернені власникам або (відбудеться, – ред.) відповідне відшкодування їхньої вартості", – цитує Данілова Інтерфакс-Україна.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Рєзніков уточнив, що міністерство вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств. 

"Загальні збори (акціонерів) відбулися. Затверджено наглядові ради, і вже згідно із законами, стандартами корпоративного управління ці наглядові ради призначатимуть поточний менеджмент, тобто виконавчих керівників і так далі, щоб робота підприємств не припинилася", – сказав очільник міністерства.

Рєзніков додав, що також потавлене завдання відновити роботу тих підприємств іх цих п'яти, яка наразі призупинена.

Він також наголосив, що відчуження у власність держави акцій АТ "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафти" та "Укртатнафти" не є націоналізацією.

"Це не є націоналізацією, не використовуйте цей термін. Це пряме вилучення майна на час військового стану – це абсолютно різні правові форми", – зауважив Рєзніков.

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Нагадаємо, структурам Ігоря Коломойського і партнерів в "Укрнафті" належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК "Нафтогаз" належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.

Донедавна власником "Мотор Січ" був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями "Мотор Січі" були заблоковані, а згодом – арештовані. Самого Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія "АвтоКрАЗ" входить в групу "Фінанси та кредит" олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

"Запоріжтрансформатор" – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (72) Жеваго Костянтин (332) Коломойський Ігор (1772) Мотор Січ (211) Укрнафта (855) НКЦПФР (275)


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Топ коментарі
+93
просто беня хоче, шоб завод відбудували не за його кошт.
гнида
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07.11.2022 12:07
+65
Ще є цікавий момент.
Продаж моторів для росіских гвинтокрилів одобрила українська влада, а винним зробили лише богуслаєва.
Так як порахували зрадниками вивіску опжз, а не її членів.
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07.11.2022 12:07
+43
Більш вірогідно. Святий Бенджамін в мінусах ніколи не буде, віідновлять а потім повернуть акції.
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07.11.2022 12:11
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Ще би облєнерго повідбирали у всіляких Фірташів і розібратись з оплатою "транспортування газу" яка в кінці йде через якийсь дрібний банк в офшори
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07.11.2022 15:00 Відповісти
Схема відома. Націоналізація відбувається після повернення коштів сьогоднішнім власникам. Потім чергова приватизація для своїх пацанів.
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07.11.2022 15:05 Відповісти
ЗеКодломойские американцев и британцев не пустят в Украину.. Инвесторы Кучмистам не нужны...Академики Трускавца это вам не Кембридж или Оксфорд...🤣🤣🤣
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07.11.2022 15:15 Відповісти
хорошая схема по разграблению народного бюджета страны...
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07.11.2022 15:45 Відповісти
Файно є!
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07.11.2022 15:45 Відповісти
Обленерго слабо? Це теж як виявилось стратегічний об'єкт
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07.11.2022 15:49 Відповісти
Облэнерго дает олигархам реальные прибыли каждый день. Хто-ж посмеет Ахметого и Каламойского тронуть Забрали малодоходные производства
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07.11.2022 20:30 Відповісти
Ставлю на то, що як тільки війна завершиться пан Коломойський приде за грошима у якості компенсації за користування його майном (що, скоріш за все прямо прописано у відповідному законі).

Ну або через суд свої 2-3 ярди доларів візьме, не з держави звісно а з нас усіх.
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07.11.2022 15:54 Відповісти
Повернути йому суми, які він заплатив під час прихватизації мінус амортизація
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09.11.2022 21:07 Відповісти
делают украденные предприятия убыточными всякие коломойские и всё другая воровитая шушера,, Искусственно," что бы не платить государству налоги.., а все президенты Украины, за это получают сотни миллионов взяток и ,покрывают это воровство!!... А якобы "Убыточные ""предприятия как приносили огромные прибыли бандитам-олигархам , так и продолжают успешно работать.... Старая схема как мир, но в продажной УКраине работает как часики.. Кстати так обманывают нас и государство не только олигархи , но и все аграрии т малый и средний биснесы!! Везде обман государства... И все знают и все молчат ..Потому , что для всех ветвей власти это огромная "кормушка!!!
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07.11.2022 16:02 Відповісти
І що тепер робити? Все пропало? Чи щось міняти і будувати? Війна із московією іде
не за олігархів, а за незалежну Україну. Іншої держави у нас немає.
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07.11.2022 16:45 Відповісти
Это надо было сделать еще 10 лет назад. Все правильно - стратегически важные предприятия должны быть национализированы. Тем более, если их владельцы - сепары/предатели/коллаборанты.
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07.11.2022 16:17 Відповісти
ви помиляєтеся, - це не націоналізація, а вилучення у власність держави на період дії військового стану
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07.11.2022 22:05 Відповісти
Тобто тепер заводам точно буде гаплик.
Як харківський авіазавод, або запрізька Іскра.
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07.11.2022 16:22 Відповісти
Если бы там не было фамилии Коломойского я бы подумала, что что - то хорошее для государства может случиться, но если речь о Бене, то Зеля сделает все, чтобы ему было лучше (монетизирует активы) и пофиг на страну.
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07.11.2022 16:28 Відповісти
Аж на дев'ятому році війни.
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07.11.2022 17:04 Відповісти
Олександр Бригинець

Влада оголосила, що націоналізовано Укрнафту і всі здивувались - а як же Коломойський, якому належить 42%?
Невже прозріли!?
Та де там… виявляється, націоналізації підлягають лише 8% акцій міноритарних акціонерів.

А священних коров чіпати досі не можна! https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?src=hashtag_click #Неначасі (
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07.11.2022 17:11 Відповісти
Скільки держава витратить на ці пвдприємства і що одержить від них і коли - невідомо.
Чи буде надійно захищене небо над ними - невідомо поки що.
"Своєю чергою міністр оборони Олексій Рєзніков уточнив, що міністерство вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств. Джерело: https://biz.censor.net/n3378804https://biz.censor.net/n3378804
хто і з шаленими зарплатами чи відносно скромними, як і належить під час війни і протягнутої
до Заходу руки?
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07.11.2022 17:16 Відповісти
ох вей,вей ізухен вей-одни злодії віджали у других,яка печалька.
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07.11.2022 17:25 Відповісти
Цікаво, чи є хтось, хто вірить цій владі? Здається знову будуть вигідні взаємовідносини між…
А за чий рахунок банкет? Народ витримає податкове навантаження ( Приват витримав же), дай міжнародна спільнота допоможе.
Що ж з ними робити? Знову, якщо у вас є докази звертайтеся до нашого гуманного суду. Чи може як в козацькі часи… не гуманно! А якщо серйозно - до поки наші обранці і призначенці будуть нести тільки політичну відповідальність, будемо мати і наступників не кращих. Вся влада розбещує, як і гроші - будь-який злочин має бути покараний, безкарність породжує ще більший злочин. А тут тільки пряники, а батога нема.

З чого ж розпочати, як мінімум з політичної волі, а не малань-малань…
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07.11.2022 17:55 Відповісти
Кто б сомневался, что если беня еще будет существовать и зеля будит при нем президентом, то все течет в кошелек бени.



Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

·

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1589636440857927680 1 ч

Багатоходовочка.Держава відновить предприємства,а потім поверне Коломойському. Бо такий закон, його тре виконувати.«Після завершення дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість», - Данілов.
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07.11.2022 18:51 Відповісти
Эта зрада! Требуим нимедлинна вирнуть "Мотор-Сич" Болголюбову и гражданства Каламойскаму!
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07.11.2022 20:03 Відповісти
Ты же понимаешь, что компенсация будет намного большей текущей стоимости предприятий?
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07.11.2022 21:25 Відповісти
УСІ БОРГИ ціх смердючих нуворішей тепер повісили на Міноборони, читай на усіх українців!!!! А хто відшкодує борги ціх компаній???
Отак ж2 багатіє, а українець стає ще біднішим під час війни.
Зелені виб'ядки знову насобікрали!!!!!
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07.11.2022 20:18 Відповісти
Треба депутатам, прокурорам, суддям... залишити житло не більш 50 кв.м. на людину, а всі залишки конфіскувати і передати військовим.
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07.11.2022 20:32 Відповісти
Повернуть все пейсатим, ще й зверху добавлять.
Саме так і відбувається з Приватбанком.
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07.11.2022 20:58 Відповісти
Справжня націоналізація відбулася за Порошенка, когда Приватбанк націоналізували (а не тимчасово передали, як зараз). Бєніна кукла в черговий раз влаштувала для ZE-лохів фінти ушамі в дусі "реаліті шоу", це звичайний обман, вже напевно мільйонний за останні 3.5 роки. Але какієразніци хавають, жеруть локшину та просять добавки... Чергова фейкова "перемога"
для "марафона єдінства" та тупих "какіхразніц"...
Більше того, після тимчасової передачі цих підприємств державі, вже держава буде витрачати кошти на ремонт та переобладнання підприємств, які потім, після закінчення воєнного стану, будуть знов повернуті Бєнє, Богуслаєву та іншим учасникам цього Zеленого шапіто. Бо вже відомо, що і підприємства Бєні і Богуслаєва і Ахмєтова і інших олігархів сильно постраждали від обстрілів і обстріли будуть продовжуватись. Таким чином тепер держава буде вкладати державні (наші з вами) кошти в ремонт та модернізацію цих підприємств. А це просто шалені кошти!!! Це будуть мільярди з кишені держави, а не з кишені Бєні та Богуслаєва. Правда красива схема?
Якби ьаки хотіли віддати державі та зробити добру справу, то націоналізували би, а так це просто черговий фейк, щоб замаскувати передачу проблемних активів на баланс держави, яка буде опікуватися всім цим, ремонтувати, гасити борги, платити зарплатню... А потім, коли війна закінчиться, все це передадуть теперішнім власникам... Насправді це черговий злочин антидержавної про-москальської шобли.
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07.11.2022 20:59 Відповісти
Отмороженные коррупционеры, слетевшие с катушек и тормозов.
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07.11.2022 21:24 Відповісти
В ноябре 2015 было совершено покушение на генпрокурора Шокина. "То, что произошло, - сказал Анатолий Матиос, - свидетельствует исключительно об одном: об уровне цинизма тех, кто противостоит попыткам президента, Генеральной прокуратуры действовать в соответствии с законом".

Пару лет назад было покушение на советника Зели - чудом остался жив.

Какието в нашем обществе есть механизмы прочертить красные линии для коррупционеров?
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07.11.2022 21:31 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

Це за Порошенка націоналізували Приват-банк, щоб врятувати Приват-банк і гроші вкладників. Зеленський націоналізує Укрнафту з однією метою - щоб збагатився Коломойський і він сам. Як працює схема - дізнаємося згодом.
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07.11.2022 21:24 Відповісти
Побіднішають тепер ці олігархи, замість чорної ікри будуть червону мазати на хліб 😁
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08.11.2022 01:27 Відповісти
Аппетиты зеленых красть от войны только растут
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08.11.2022 06:37 Відповісти
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08.11.2022 08:07 Відповісти
Коломойский починав із приватизації гуртожитків для студентів у Дніпрі з 1990 року а зараз добрався до кожного українця. Ахметов почав з приватизації Донецького металургійного заводу а тепер найбагатша людина в Україні. Тимошенко Юлія взяла собі підприємства по енергетиці і нафті бо всі брали тоді .Порушено ,Кучма,Янукович всі при ділі.Ця мафія вбила Гонгадзе, Чорновола,Скрябіна. ТЕПЕР ПРИЙШЛИ ДО ТЕБЕ ШАНОВНИЙ ПАНЕ
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08.11.2022 08:55 Відповісти
Пока Страна не избавиться от этих и других бизнесменов (воров) Государство и люди будут нищими!!!! И всё у них конфисковать и отдать Америке на суд!
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08.11.2022 14:06 Відповісти
Россия это копия Украины. Свора олигархов владеет колоссальными ресурсами, убивают и сажают за решётку .России нужны рабы чтобы работали бесплатно ведь Сибирь ну очень богатая
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09.11.2022 08:44 Відповісти
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