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Новини
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Туреччина, Індія та Китай купують заборонене в ЄС російське вугілля з великою знижкою

уголь

Жорстка заборона Європи на імпорт російського вугілля, яка набула чинності 10 серпня, призвела до того, що вантажі з російським вугіллям направилися до Туреччини, Індії, Китаю та Африки.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ці вантажі вугілля продаються зі значною знижкою у порівнянні з аналогічним сортом вугілля з інших країн.

У вересні Туреччина імпортувала російське енергетичне вугілля по $199 за тонну, що на 23% нижче, ніж аналогічне вугілля з Колумбії, наступного за величиною постачальника.

Як повідомлялося, із 10 серпня в рамках п'ятого пакету санкцій набуло чинності ембарго ЄС та Великобританії на імпорт вугілля з РФ. ЄС оцінював щорічний обсяг імпорту вугілля до країн союзу на рівні 8 млрд євро (на постачання з РФ припадало приблизно половина цієї суми).

За останніми даними, падіння експорту вугілля з РФ за сім місяців 2022 року склало 8,6%, але значною мірою було компенсовано підвищеним попитом на внутрішньому ринку.

Перший віцепрем'єр РФ Андрій Білоусов зазначав, що російські вугільні компанії на тлі зовнішніх обмежень змушені експортувати вугілля з дисконтом у 50-60%.

Раніше повідомлялося, що Росія у вересні 2022 року зменшила доходи від експорту викопного палива порівняно із серпнем приблизно на 14%.

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імпорт (2335) росія (14254) вугілля (1896)


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Ми вже знаємо ціну кацапській знижки.
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07.11.2022 12:51 Відповісти
Понятно

А потом дальше тем покупателям что раньше

Но уже как "турецкий" или "индийский" уголь
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07.11.2022 13:39 Відповісти
То застосуйте проти цих країн санкції за фінансування терориста РФ, ой вибачте Байден і США не хочуть визнавати РФ країною терористом...
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07.11.2022 13:40 Відповісти
Падальщики.
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07.11.2022 13:52 Відповісти
Чогож за пів - ціни не купити .
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07.11.2022 13:57 Відповісти
а нехай воно згорить по приходу в порти разом портами як селітра в сиріі
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07.11.2022 14:17 Відповісти
"Азия-с!"
(поручик Ржевский)
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07.11.2022 14:33 Відповісти
добре якщо контори покупців не підставні
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07.11.2022 18:33 Відповісти

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