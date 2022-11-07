Україна не отримає обіцяні 3 мільярди євро від ЄС до кінця року, – Єврокомісія (оновлено)

Європейська комісія продовжує роботу над виділенням Україні останніх 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро, однак до кінця року надати їх не вдасться. Крім того, триває робота над новим пакетом макрофіну на 2023 рік.

Про це під час брифінгу повідомила представниця Європейської комісії Верле Наутс, передає Інтерфакс-Україна.



"Робота щодо решти 3 млрд євро з пакету на 9 млрд євро триває паралельно з роботою над стратегічним і більш передбачуваним підходом фінансової підтримки ЄС Україні в 2023. Під час телефонної розмови з президентом Зеленським, яка відбулася вчора, президентка фон дер Ляєн поінформувала, що на цьому тижні вона запропонує значний фінансовий пакет ЄС до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму 18 млрд євро, що зробить значний внесок у покриття українських фінансових потреб у 2023 році", – розповіла вона.



Крім того, Наутс нагадала, що з 9 млрд євро вже було виділено 1 млрд євро у серпні, у жовтні – 2 млрд і до кінця року буде виділено додаткові 3 млрд євро.

"Це означає, що до кінця року ми виплатимо 6 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. У першій половині року ми вже виплатили 1,2 млрд термінової позики Україні. Таким чином, з початку війни і до кінця цього року ми виплатимо 7,2 млрд євро макрофінансової підтримки", – додала представник Єврокомісії.

Водночас речниця утрималася від коментарів щодо того, чи входитимуть 3 млрд євро, що залишаються, до загального пакету у 18 мільярдів євро, які ЄС має намір виділити для України наступного року, ще раз наголосивши на тому, що робота над виділенням двох згаданих пакетів просувається "паралельно", уточнює Укрінформ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз, швидше за все, не встигне виділити останні 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги обсягом 9 млрд євро до кінця 2022 року.