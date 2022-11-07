Україна експортувала понад 26 мільйонів тонн аграрної продукції з початку великої війни

Із початку повномасштабної війни, за вісім місяців, обсяги поставок зернових, зернобобових, олійних культур і продуктів їх переробки становлять 26,3 млн тонн, із них – 10,3 млн тонн кукурудзи та 5,4 млн тонн – пшениці.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Як повідомляється, у жовтні загальні об'єми відвантажень с/г продукції усіма маршрутами склав 6,9 млн тонн. Показники відправок пшениці та кукурудзи зберегли ті самі обсяги, що й минулого місяця. Пшениці перетнуло український кордон майже 2 млн тонн, кукурудзи – на 300 тис. тонн більше, 2,3 млн тонн.

Третя позиція по величині поставок залишається за ріпаком, однак за минулий місяць його вивезли майже на 100 тис. тонн менше, ніж у вересні, – 778 тис. тонн.

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Зменшилися відправки соняшникової олії – 433 тис. тонн проти вересневих 567 тис. тонн. Натомість об’єм вивезених шротів у порівнянні з минулим місяцем зріс на 66 тис. тонн і становить 457,2 тис. тонн.

Майже незмінною є кількість поставок ячменю – 383 тис. тонн, різниця між вереснем та жовтнем складає всього 14 тис. тонн, а от жовтневі обсяги насіння соняшнику на майже 90 тис. тонн переважають вересневі – 290,4 тис. тонн.

Незмінними також є показники поставок соєвої олії, у жовтні, як і у вересні, український кордон її перетнуло понад 25 тис. тонн. На 10 тис. тонн за минулий місяць зменшилися обсяги соєвих бобів: 230 тис. тонн проти вересневих 240 тис. тонн.

Загальна картина відправок за жовтень у відсотках така: 33,6% посідає кукурудза, 28,71% – пшениця, ріпак – 11,28%, 4,21% – насіння соняшника, 6,28% – соняшникова олія, 6,63% – шроти, ячмінь – 5,56%, соєві боби – 3,34%, соєва олія – 0,38%.

Загальний обсяг відправок за вісім місяців у розрізі культур: 10,3 млн тонн – кукурудза (39,09%); 5,4 млн тонн – пшениця (20,62%); 2,4 млн тонн – ріпак (9,01%); 2,3 млн тонн – соняшникова олія (8,85%); 2 млн тонн – насіння соняшника (7,63%); 1,5 млн тонн – шроти (5,85%); 1,3 млн тонн – ячмінь (4,67%); 972 тис. тонн – соєві боби (3,7%), 151 тис. тонн – соєва олія (0,58%).