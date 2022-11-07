Міграція через війну: Мобільний оператор Vodafone втратив понад 3 мільйони абонентів

Оператор мобільного зв’язку "Vodafone Україна" за підсумками січня-вересня 2022 року отримав 14,72 млрд грн доходу, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас кількість абонентів компанії зменшилась на понад 3 мільйони.

Згідно із фінансовим звітом оператора, чисті збитки компанії за перші 9 місяців 2022 року склали 620 млн грн (3,21 млрд грн прибутку за аналогічний період минулого року), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас показник OIBDA зріс на 2% – до 8,37 млрд грн, маржа OIBDA збільшилася на 1,4 відсоткового пункту.

"Зростання доходів від фіксованого бізнесу, роумінгу та послуг інтеграції мереж мобільного зв'язку для бізнес-клієнтів частково компенсувало недоотриманий дохід від послуг мобільного зв'язку та продажів у власних торгових точках", – пояснює оператор.

Витрати, пов'язані з війною у лютому-вересні 2022 року, компанія оцінює у 810 млн грн. Також одним із основних факторів зменшення прибутковості, за даними компанії, стали коливання валютного курсу.

Крім того, міграційні процеси, викликані бойовими діями, вплинули на розмір абонентської бази: станом на кінець вересня абонентська база оператора склала 15,8 млн клієнтів (19 млн клієнтів станом на кінець третього кварталу 2021 року).

Загальний обсяг наданих оператором безкоштовних послуг у лютому-вересні компанія оцінила у 1,15 млрд грн. Загальний обсяг гуманітарної та прямої фінансової допомоги компанії країні станом на кінець вересня оцінюється у 275 млн грн.

Капітальні інвестиції "Vodafone Україна" за підсумками 9 місяців 2022 року становили 2,03 млрд грн (зменшення на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Читайте також: Мобільний оператор Vodafone продав бізнес в Угорщині за $1,8 мільярда

Як повідомлялося, мобільний оператор "Vodafone Україна" у першому півріччі 2022 року втратив 2,4 млн абонентів. Чистий прибуток компанії за пів року складав 663 млн грн.

"Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна") за підсумками 2021 року збільшив чистий прибуток у 3,2 раза порівняно з 2020 роком – до 3,83 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року NEQSOL Holding, формальним власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов, завершила придбання оператора "Vodafone Україна" у російської групи "МТС" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.