Юристи проросійського нардепа Деркача не змогли скасувати його заочний арешт через суд

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволені апеляційної скарги захистників нардепа Андрія Деркача та залишила без змін обраний для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчим суддею буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який", – зазначається у повідомленні.

САП не вказує прізвище нардепа, однак обставини справи вказують, що йдеться саме про Андрія Деркача.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що народний депутат своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини з США, ускладнював інтеграцію України до ЄС та НАТО. За це протягом 2019-2022 років він отримав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня правоохоронці заочно повідомили народному депутату України III-IX скликань Андрію Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Через те, що він переховується від слідства, його оголосили в розшук.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох пов'язаних з Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача, за причетність до спроб вплинути на виборчий процес у США. Тоді офіційні представники США заявляли, що Деркач "підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами і вже понад десять років є активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори у США та інших місцях у світі".

Раніше, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувався процес дискредитації кандидата у президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.