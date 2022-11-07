"Антонов" оголосив про будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" в "секретному місці", – ЗМІ

Генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що Україна почала будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі.

Про це пише Bild, передає LIGA.net.

"Роботи ведуться в секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", – розказав Гаврилов.

За його словами, друга "Мрія" готова уже на 30%.

Вартість будівництва оцінюється в 500 млн євро.

Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт "Лейпциг/Галле", де тимчасово базується авіакомпанія "Антонова" і куди часто літав Ан-225.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Пізніше командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов розповів, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, – натівський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав. Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова, а 4 квітня очільник концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв звільнив Бичкова.

Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.