ФАО знизила прогноз світового збору зерна цьогоріч на 4,9 мільйона тонн

ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) в листопаді знизила порівняно з жовтнем прогноз світового виробництва зерна у 2022 році на 4,9 млн тонн – до 2,76 млрд тонн.

Про це повідомляється у звіті організації, передає Інтерфакс-Україна.

Новий показник на 1,8% нижчий від торішнього збору.

"Основна частка перегляду стосується пшениці, проте дещо знижено і прогноз світового виробництва фуражних зернових", –сказано в документі.

Так, оцінка збору пшениці поменшала на 3,4 млн тонн і становить 783,8 млн тонн. Однак це на 0,6% вище за показник 2021 року і є абсолютним рекордом.

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Як пояснюють експерти, перегляд прогнозу зі збирання пшениці "майже повністю зумовлений показниками виробництва в США – зниженням урожайності та скороченням збиральних площ". Щодо інших країн-виробників, де завершується збір, прогнози не змінилися.

Оцінка збору фуражних зернових знижена на 1,3 млн тонн і становить 1,47 млрд тонн. Це на 2,8% нижче порівняно з минулим роком.

"Це перше за останні чотири роки зниження виробництва", – наголошується у звіті.

Основна частка зниження прогнозу цього місяця зумовлена ​​зменшенням оцінки виробництва кукурудзи в США та країнах ЄС, де, за останніми даними, наслідки посухи були більш масштабними, ніж передбачалося раніше. Підвищено прогноз виробництва кукурудзи в Україні.

Як повідомляється у звіті, у 2023 році посівні площі під зерновими збережуться, "проте подальше розширення може стримуватися високими витратами виробництва".