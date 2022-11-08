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Новини
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Зеленський не виключив нових рішень щодо відчуження підприємств на користь держави

зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключив ухвалення нових рішень щодо відчуження стратегічних підприємств на користь держави.

Про це він повідомив під час свого вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні (7 листопада, – ред.) було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було погоджене на Ставці Верховного Головнокомандувача. П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу – "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" і Запорізький трансформаторний", – нагадав глава держави.

За його словами, деякі з цих підприємств майже не працювали, а "тепер працюватимуть усі, на оборону".

"Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури. Комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління. Я не виключаю також інших подібних рішень", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Підставою для цього рішення став ухвалений у вересні закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низка наказів Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Міноборони вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств, які призначатимуть поточний менеджмент та здійснюватимуть управління ними.

Автор: 

Зеленський Володимир (2514) майно (114)


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Топ коментарі
+7
Ну коли ж підемо на шашлики? Зеля, дай команду.
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08.11.2022 11:13
+3
В Україні немає іншого способу передачі майна державі, як конфіскація в межах рішення суду. Це чергове наїбалово. За рахунок держави відремонтують, наприклад, розбитий Кременчузький НПЗ Бєні, а потім повернуть взад за рішенням Баришівського суду.
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08.11.2022 11:28
+3
Схема кидання лохів через рояль відпрацьована ще в 19 році.
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08.11.2022 11:29
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Ну коли ж підемо на шашлики? Зеля, дай команду.
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08.11.2022 11:13 Відповісти
ДТЕК уже зачекався
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08.11.2022 11:25 Відповісти
От цікаву схему намацали. Цікаво, п яким законам це проводять? А ні по яким. Вертіли вони всі закони України на клавішному органі. І формулювання цікаве. Після воєнного стану будуть або повернені власнику, або виплачена компенсація. Крута схема! Або власник подасть у суд через порушення закону, і дістане від України підприємство, і мільярдні відшкодування?
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08.11.2022 11:26 Відповісти
І це вже бізнес не бізнес олігархів. Вони вже відбілені. А ще раптом почнуться мільярдні вливання в підприємства за народні кошти.
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08.11.2022 11:28 Відповісти
Схема кидання лохів через рояль відпрацьована ще в 19 році.
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08.11.2022 11:29 Відповісти
В Україні немає іншого способу передачі майна державі, як конфіскація в межах рішення суду. Це чергове наїбалово. За рахунок держави відремонтують, наприклад, розбитий Кременчузький НПЗ Бєні, а потім повернуть взад за рішенням Баришівського суду.
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08.11.2022 11:28 Відповісти
А ті заводи що належать політичним опонентам будуть знищені
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08.11.2022 13:15 Відповісти
На ЗТЗ бувший зам директора Растворов збудував трансформаторний завод в Мексиці і переманив туди всіх спеців, а на ЗТЗ зараз працювати нікому. Без кацапів тут не обійшлося.
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08.11.2022 11:37 Відповісти
Совковый вова тащит всех в Совок снова. Чтоб один бандит на всю страну.
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08.11.2022 12:17 Відповісти
правильна , алигарх свитое, отдать ему все награбленное
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08.11.2022 13:45 Відповісти
Підприємства нормально працювали, тепер ЗЕублюдок їх знищить
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08.11.2022 13:13 Відповісти
Кожен із дописувачів має певну рацію щодо правової (юридичної) сторони цих заходів, мовляв політичними, стратегічними рішеннями президент порушив усі "видимі" закони держави. Раджу задуматись над такими поняттями як основи права, конституційні норми і законодавство України. Що таке закони в Україні і яке їх співвідношення до Конституції як основного закону? Можна дискутувати дане питання дуже багато, писати дисертації, дурити народ і т.д...., але по суті : в Україні більшість законів олігархічні в інтересах великого бізнесу і народних інтересів тут немає. Що стосується стратегічних підприємств, то апріорі вони не могли бути предметом приватизації, відчуження, акціонування. Згадайте тих очільників -покійників, які від фонду держмайна проводили таку приватизацію і відчужували державні підприємства. Там кримінал на криміналі і так по кожному підприємству. Шкода, що жодна (жодна) влада не чіпала ці питання, бо так було усім вигідно, усіх купляли ( ті ж бені, ахметки, пінчуки, -- шенки, - ченки). Грабували, крали і відмивали бабло, яке мало ділитись через працю (оплату праці), соціальні програми серед народу. Це у якісь мірі могло би відповідати конституційним нормам соціальної держави. Тому дуже плакати що у когось указом президента забрали частину (лише частину, бо друга частина в більшості державна згідно акцій) державно-приватного акціонерного (раніше вкраденого) підприємства не потрібно. До правди можна було б провести через судову систему або через націоналізацію у час війни, але маємо те, що маємо, бо це наші українські умови...
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08.11.2022 13:23 Відповісти
Що там з різними вкраденими при кучманоїді енерго. Прибутки - монакським страждальцям, а збитки - державі. Було, є і буде?
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08.11.2022 17:22 Відповісти
Аж слина потекла, правда, вофка?
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08.11.2022 17:25 Відповісти

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