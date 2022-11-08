Зеленський не виключив нових рішень щодо відчуження підприємств на користь держави

Президент Володимир Зеленський не виключив ухвалення нових рішень щодо відчуження стратегічних підприємств на користь держави.

Про це він повідомив під час свого вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні (7 листопада, – ред.) було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було погоджене на Ставці Верховного Головнокомандувача. П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу – "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" і Запорізький трансформаторний", – нагадав глава держави.

За його словами, деякі з цих підприємств майже не працювали, а "тепер працюватимуть усі, на оборону".

"Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури. Комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління. Я не виключаю також інших подібних рішень", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Підставою для цього рішення став ухвалений у вересні закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низка наказів Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Міноборони вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств, які призначатимуть поточний менеджмент та здійснюватимуть управління ними.