Передані Міноборони підприємства Коломойського, Жеваго, Богуслаєва і Григоришина оцінили у $1 мільярд, – Forbes

Унаслідок рішення про перехід у власність держави стратегічних підприємств найбагатші українські бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Костянтин Григоришин та В’ячеслав Богуслаєв втратили активи на $956,5 млн.

Про це повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на власні підрахунки.

Водночас рішення розповсюджується на міноритарні пакети. Зокрема, у вільному доступі продавалися акції "Мотор Січі" і "Укрнафти". До 24 лютого сукупна вартість активів була у 2,5 раза вищою – $2,42 млрд.

Найдорожчі з відчужених активів, за оцінкою Forbes – "Укрнафта" та "Укртатнафта", які були основою бізнес-імперії групи "Приват" Коломойського та Боголюбова. В "Укрнафті" партнерам належить близько 42% акцій, ще 50% плюс 1 акція – у державі в особі НАК "Нафтогаз України". Рештою власників є міноритарні акціонери.

До повномасштабної війни Forbes оцінював "Укрнафту", яка є найбільшим українським видобувачем нафти та власником мережі АЗС у понад 500 станцій, майже у $1,5 млрд. Наразі вартість компанії становить $748 млн. Доля групи "Приват" – $314 млн.

При цьому видання оцінює долю Коломойського та Боголюбова в "Укртатнафті" у 28%, стільки ж – у Олександра Ярославського, решта – у НАК "Нафтогаз України". До війни Forbes оцінював весь актив у $830 млн, зараз – $178 млн.

Оцінка "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва – $27 млн (до війни $90 млн), "АвтоКрАЗу" Костянтина Жеваго – $3 млн (до війни $10 млн).

"Запоріжтрансформатор" Костянтина Григоришина – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його оцінюють у 0 через великі борги. Втім потенційно завод є привабливим активом.

"Це велике потужне підприємство, яке мало б ефективно зараз працювати на українську енергосистему", – каже керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

За словами джерел видання, це лише перша хвиля відчуження. Як зазначив посадовець, близький до ОП, по-перше, це може прискорити націоналізацію "Альфа-Банку", що очікувалося у грудні, але натомість може статися вже в середині листопада. По-друге, ціллю уряду можуть бути 40% акцій Полтавського ГЗК Жеваго, який веде судові суперечки за актив із минулими власниками.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.