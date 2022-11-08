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Новини
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Передані Міноборони підприємства Коломойського, Жеваго, Богуслаєва і Григоришина оцінили у $1 мільярд, – Forbes

жеваго,коломойський

Унаслідок рішення про перехід у власність держави стратегічних підприємств найбагатші українські бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Костянтин Григоришин та В’ячеслав Богуслаєв втратили активи на $956,5 млн.

Про це повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на власні підрахунки.

Водночас рішення розповсюджується на міноритарні пакети. Зокрема, у вільному доступі продавалися акції "Мотор Січі" і "Укрнафти". До 24 лютого сукупна вартість активів була у 2,5 раза вищою – $2,42 млрд.

Найдорожчі з відчужених активів, за оцінкою Forbes – "Укрнафта" та "Укртатнафта", які були основою бізнес-імперії групи "Приват" Коломойського та Боголюбова. В "Укрнафті" партнерам належить близько 42% акцій, ще 50% плюс 1 акція – у державі в особі НАК "Нафтогаз України". Рештою власників є міноритарні акціонери.

До повномасштабної війни Forbes оцінював "Укрнафту", яка є найбільшим українським видобувачем нафти та власником мережі АЗС у понад 500 станцій, майже у $1,5 млрд. Наразі вартість компанії становить $748 млн. Доля групи "Приват" – $314 млн.

При цьому видання оцінює долю Коломойського та Боголюбова в "Укртатнафті" у 28%, стільки ж – у Олександра Ярославського, решта – у НАК "Нафтогаз України". До війни Forbes оцінював весь актив у $830 млн, зараз – $178 млн.

Оцінка "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва – $27 млн (до війни $90 млн), "АвтоКрАЗу" Костянтина Жеваго – $3 млн (до війни $10 млн).

"Запоріжтрансформатор" Костянтина Григоришина – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його оцінюють у 0 через великі борги. Втім потенційно завод є привабливим активом.

"Це велике потужне підприємство, яке мало б ефективно зараз працювати на українську енергосистему", – каже керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

За словами джерел видання, це лише перша хвиля відчуження. Як зазначив посадовець, близький до ОП, по-перше, це може прискорити націоналізацію "Альфа-Банку", що очікувалося у грудні, але натомість може статися вже в середині листопада. По-друге, ціллю уряду можуть бути 40% акцій Полтавського ГЗК Жеваго, який веде судові суперечки за актив із минулими власниками.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (208) Богуслаєв В’ячеслав (72) Григоришин Костянтин (189) Жеваго Костянтин (333) Коломойський Ігор (1772) Мотор Січ (211) Укрнафта (855) Укртатнафта (237)


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Топ коментарі
+4
Значить, близько 1,25 млрд. доларів з бюджету треба буде віддати бідолашним Коломойським, Живаго та іншим голодаючим...
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08.11.2022 14:01
+3
Вітаю лохів. Вас кинули через рояль.
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08.11.2022 11:40
+2
А мне вот интересно : на каком юридическом основании собственность изъята у частных собственников, т.е. хотелось бы документы почитать (1) и кто за это будет платить, если она таки изъята (2).
И второй вопрос : если Запорожтрансформатор - банкрут, а Кременчугский нефтеперерабатывающий - разбомблен русскими, то на кой чёрт изымать в госсобственность активы, стоимость которых ноль, чтобы потом возмещать собственникам из бюджета большие деньги за национализированное (да ещё и с сомнительной законностью) имущество ??? Это что за гешефт такой ?

Нет, может логика и есть, но в таком случае обществу надо объяснить всё на цифрах, чтобы вопросов типа вышеуказанных ни у кого не оставалось . . . А то бюджет на капельнице западной, а мы тут обязательства лишние на себя принимаем . . .
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08.11.2022 14:10
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Вітаю лохів. Вас кинули через рояль.
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08.11.2022 11:40 Відповісти
Всі ці "діяння" (хіба що крім богуслаївської власності) легко опротестуються в райсуді адвокатом-початківцем. Черговий "пшик" нашої влади. Не інакше, як Салівану хотіли показати свої старання.
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08.11.2022 12:55 Відповісти
Значить, близько 1,25 млрд. доларів з бюджету треба буде віддати бідолашним Коломойським, Живаго та іншим голодаючим...
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08.11.2022 14:01 Відповісти
А мне вот интересно : на каком юридическом основании собственность изъята у частных собственников, т.е. хотелось бы документы почитать (1) и кто за это будет платить, если она таки изъята (2).
И второй вопрос : если Запорожтрансформатор - банкрут, а Кременчугский нефтеперерабатывающий - разбомблен русскими, то на кой чёрт изымать в госсобственность активы, стоимость которых ноль, чтобы потом возмещать собственникам из бюджета большие деньги за национализированное (да ещё и с сомнительной законностью) имущество ??? Это что за гешефт такой ?

Нет, может логика и есть, но в таком случае обществу надо объяснить всё на цифрах, чтобы вопросов типа вышеуказанных ни у кого не оставалось . . . А то бюджет на капельнице западной, а мы тут обязательства лишние на себя принимаем . . .
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08.11.2022 14:10 Відповісти
Так це уоломойському за держ рахунок відремонтують завод,+заплатять всі борги,а там міліарди,а потім повергуть+ менежмент бені лишається.Це пір в періоб війни і страждання українського народу.Американцям вигідне злодійсько-дибільне угрупування при владі в україні,американці вирішують свої геополітичні питання за певні гроші.І судя по тому що їх влаштовує зо гроші розграбовуються головне щоб кордони тримали закритими і народ не їхав в європу,щоб союзники сша не п...ли.
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08.11.2022 15:26 Відповісти
А за какой стоимостью эти объектива приватизировали
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08.11.2022 14:27 Відповісти
За вартістю 2 чи 3-х кімнатних квартир були приватизовані суркісами районні відділи електромереж на львівщині, спеціально для цього була проведена уцінка за близько нульовою залишковою вартістю, а одразу ж після приватизації капіталізація зросла спочатку до 2000% , а потім без будь яких інвестицій (вкладень) до 300 млн. дол., а викачано звідти мільярди. І так по кожній галузі і кожному "бізнесмену" рейдеру- грабіжнику (тепер модно казати олігарху). От все що потрібно знати. А щодо тихоні пінчука, то там ще жахливіше, бо крім подарунків від тестя кучми (заводів , пароходів) йому дістались усі корупційні важелі . Він ще до недавна збирав данину з бізнесу мільйонами баксів (забули як обурювався Ко, що йому уже впадло платити тому по 5 млн. дол. за підприємства укртатнафти). А може хто з читачів зуміє назвати завод, гірничо-рудний, металургійний комбінат, шахту чи інший гігант промисловості, який був не рейдернутий, а викуплений "чесно" за непосильно нажиті кошти? До чого ці суб"єкти все це довели , особливо Ко енд компані? А хфірташ , а ... від продавця помідорів на базарі у Тернополі до мільярдера (за чиї кошти?), а праведні, помідори якраз у 90-х подорожчали з 20 до 22-х коп. за 1 кг. Отака вся прихватизація від рижого московітського чубайса ( у якого радником був бжезінський) до її мавпування у нас, бо такого клондайку більше ніде у світі не було.
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08.11.2022 15:13 Відповісти
Я розкажу вам цей схєматоз: під час війни вартість активів падає до плінтуса, а коли активи взагалі не приносять прибутки, а тільки збитки, то такі активи скидуються задарма+ ще дають бабла новим власникам. Отже, таким нехитрим чином, довпойопи із Zeкоманди кидонули державу не на 1 млрд баксів, а на 2-3 млрд, які Україна має заплатити цим олігархічним виродкам у міжнародних судах у якості компенсацій за незаконну конфіскацію. Я ще раз нагадую - довпойоп преZeдент - горе країні.
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08.11.2022 15:29 Відповісти
Оцінили. І ???
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08.11.2022 16:30 Відповісти
Что вы все так раскукарекались, переживая за этих -жидов ворюг-олигархов??? С коломойским всё проще простого ....!! Отдать его правосудию США и ему пи---да на многие года!!...А остальных украинских ворюг посадить по нашим законам за неуплату налогов, тоже лет на 20 каждого и ******!Ну с орками -олигархами и разговаривать нечего ,,,,Всё национализировать или реприватизировать и выслать всех к херам в ихнюю мокшанию (чемодан вокзал .россия!!! И все !!! вопросы решены быстро и дешёво!! Что скулите за єтих олигархов-ворюг!!!??? Надо Украину спасать, врага уничтожать .а вы сопли -нюни распустили""как там бедный моня-шмоня -ворюга Коломойский или ахметов, будут жить без пару миллиардов долларов!! У них в заначке , знаете ещё сколько миллиардов долларов, а также яхты . шахты и прочего майна!!!!
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08.11.2022 16:34 Відповісти
Знову держава підігрує олігархам. Майно не КОНФІСКОВАНЕ, а ВІДЧУЖЕНЕ. Тобто держава взяла на себе забезпечення їх діяльності на буремний час, а далі власники через суд собі повернуть майно. Воно ж не КОНФІСКОВАНЕ. Знову ЗРАДА на рівному місці.
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08.11.2022 18:20 Відповісти

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