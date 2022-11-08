Євросоюз планує надати перші 3 мільярди євро нової допомоги Україні на початку січня

Міністри економіки й фінансів країн ЄС, які зустрічаються сьогодні у Брюсселі, мають затвердити надання макрофінансової допомоги для України у 2023 році в обсязі 18 млрд євро, з яких три перші мільярди, ймовірно, країна зможе отримати вже на початку січня.

Про це перед початком зустрічі заявив представник Чеського головування ЄС, міністр фінансів Чехії Збінек Станжура, передає Укрінформ.

"У порядку денному сьогодні ми сфокусуємо увагу на макрофінансовій допомозі для України, яка є одним із пріоритетів Чеського головування ЄС...Переконаний, що Рада міністрів з економіки й фінансів дуже швидко погодиться щодо подальшої фінансової підтримки України. Я переконаний, що ми зможемо надати 18 млрд євро для України у 2023 році, три мільярди з яких будуть виплачені на початку січня", – зазначив він.

За його словами, європейські міністри також розглянуть прийнятий в США Акт щодо зниження інфляції і його можливий негативний вплив на бізнес та інвесторів в ЄС.

Іншими питаннями будуть заходи зі зміцнення стійкості європейського банківського сектору та наслідки російської агресії проти України для економіки ЄС, особливо для зусиль європейських урядів із стримування цін на енергію. Міністри додатково розглянуть питання оподаткування, зокрема у сфері автомобільних вантажних перевезень.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня запропонує Європейському союзу фінансовий пакет допомоги Україні на 2023 рік на загальну суму до 18 млрд євро. Зокрема, програма передбачатиме фінансування українського бюджету у розмірі 1,5 млрд євро щомісяця.

Підтримка надаватиметься у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат, яка також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.