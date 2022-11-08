БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
493 0

Nokia просить у США та Фінляндії ліцензію на продовження постачання продукції до Росії, – росЗМІ

nokia

Фінська компанія Nokia запросила експортні ліцензії на постачання телекомунікаційного обладнання до Росії у Бюро промисловості та безпеки США (BIS) та МЗС Фінляндії.

Про це пише російське інформагентство РБК з посиланням на джерела. За їхніми даними, це необхідно для завершення процесу "відповідального виходу" з Росії.

За інформацією видання, Nokia збирається постачати запчастини для свого обладнання з Фінляндії, для чого запросила відповідні дозволи в МЗС Фінляндії. Дозвіл BIS був потрібний через те, що після поглинання Nokia американською Alcatel-Lucent частина патентів записана на місцеві компанії.

"Йдеться про постачання запчастин, не про обладнання для розширення мережі. Переговори з усіма замовниками, що саме необхідно для підтримки функціонування мереж, перебувають на завершальній стадії", – каже один зі співрозмовників.

У квітні компанія повідомила про намір здійснити відповідальний вихід із російського бізнесу. За інформацією РБК, в результаті юрособи компанії в Росії ліквідовуватимуться в міру завершення зобов'язань перед клієнтами. Nokia вважає, що процес займе близько року після отримання експортних ліцензій.

Послугами Nokia в Росії користуються найбільші оператори зв'язку в Росії. За оцінками аналітиків, на її частку у Росії припадає 20-25% на ринку телекомунікаційного обладнання.

У квітні компанія оголосила про вихід з Росії у відповідь на вторгнення в Україну. У Nokia повідомляли, що сподіваються повністю завершити процес виходу до кінця 2022 року.

Автор: 

росія (14278) Nokia (33)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 