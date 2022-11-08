Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації (оновлено)

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти закону про продовження дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації в Україні.

Відповідні законопроєкти №8189 та №8190 зареєстровані 8 листопада, свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальними записками до проєктів законів, дію воєнного стану та мобілізації на території України пропонується продовжити з 21 листопада 2022 року на 90 діб.

Водночас, як зазначив нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram, вказані законопроєкти розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, це буде вже п'яте продовження дії воєнного стану за цей рік. Востаннє його продовжували на 90 діб – до 21 листопада.