Німецька поліція проводить обшуки у великих банках Франкфурта і Мюнхена у справі російського олігарха Усманова

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) за дорученням прокуратури Франкфурта-на-Майні проводять обшуки в офісах найбільшого швейцарського банку UBS у справі підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

Під обшуки потрапили підрозділи з обслуговування приватних клієнтів у головному офісі у Франкфурті-на-Майні та у філії в Мюнхені.

Прессекретар Генеральної прокуратури підтвердив факт рейду. Йдеться про збір доказів у справі про відмивання грошей. Співробітники банку ні в чому не звинувачуються.

Як відомо, прокуратура Мюнхена веде розслідування щодо Усманова за підозрою в ухиленні від сплати податків, припускаючи, що мільярдер, який перебуває під санкціями ЄС, був зобов'язаний сплачувати податки в Німеччині.

Генеральна прокуратура Франкфурта-на-Майні також проводить розслідування за підозрою у відмиванні коштів.

Як повідомлялося, у вересні німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі Dilbar, яка належить російському олігарху Алішеру Усманову.