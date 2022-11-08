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Новини
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Німецька поліція проводить обшуки у великих банках Франкфурта і Мюнхена у справі російського олігарха Усманова

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Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) за дорученням прокуратури Франкфурта-на-Майні проводять обшуки в офісах найбільшого швейцарського банку UBS у справі підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

Під обшуки потрапили підрозділи з обслуговування приватних клієнтів у головному офісі у Франкфурті-на-Майні та у філії в Мюнхені.

Прессекретар Генеральної прокуратури підтвердив факт рейду. Йдеться про збір доказів у справі про відмивання грошей. Співробітники банку ні в чому не звинувачуються.

Як відомо, прокуратура Мюнхена веде розслідування щодо Усманова за підозрою в ухиленні від сплати податків, припускаючи, що мільярдер, який перебуває під санкціями ЄС, був зобов'язаний сплачувати податки в Німеччині.

Генеральна прокуратура Франкфурта-на-Майні також проводить розслідування за підозрою у відмиванні коштів.

Як повідомлялося, у вересні німецькі правоохоронці провели обшук на одній з найбільших мегаяхт у світі Dilbar, яка належить російському олігарху Алішеру Усманову.

Автор: 

банки (6980) Німеччина (1885) обшук (606) олігарх (256) росія (14278) Усманов Алішер (19)


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Ваще пох
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08.11.2022 15:00 Відповісти
це дуже круто! Несплата податків дуже серйрзне звинувачення і матиме тяжкі наслідки. Та й подоять його гарно
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08.11.2022 17:08 Відповісти

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