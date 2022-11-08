"Укравтодор" відновив зупинений через російське вторгнення ремонт дороги на Івано-Франківщині

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розпочало реконструкцію ділянки довжиною 16,9 км на автомобільній дорозі М-30 у Івано-Франківській області.

Про це перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Через цю неготову ділянку пропускна здатність усієї траси М-30 на заході країни була низькою. І пасажирський, і вантажний транспорт обирали альтернативні маршрути, здебільшого М-06. Зараз це призвело до того, що траса Київ – Чоп перевантажена, на ній виникає більше руйнувань", – зазначив він.

Він зазначив, що через повномасштабне військове вторгнення раніше розпочаті на цій ділянці роботи довелося призупинити.

За його словами, наразі планується зосередитися на забезпеченні проїзду у найкоротший термін: розширити земляне полотно, щоб дорога мала відповідну ширину, завершити будівництво мосту через річку Свірж та мосту-шлюзу в селі Княгиничі.

"На окремих ділянках влаштуємо вирівнюючий шар покриття з крупнозернистого асфальтобетону та верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону. Задля безпеки руху на перетині з дорогою Н-09 Мукачево – Львів збудуємо кільцеву розв’язку у Рогатині", – наголосив він.

Івко зазначив, що автошлях міжнародного значення М-30 Стрий-Ізварино об'єднала дві дороги (М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка та М-04 Знам'янка-Ізварино) і став найдовшою магістраллю країни. Вона вела від західного кордону України до кордону з Росією.

"Нашою ціллю було, аби 1400 км нового покриття "зшили" західні та східні області та утворили комфортний швидкісний коридор. Також дорога стала б частковою альтернативою трасі М-06 Київ – Чоп", – зазначив заступник голови "Укравтодору".