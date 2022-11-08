В Україні з’явилася платформа Nadiyno для екстреної допомоги з цифрової безпеки

В Україні запустили платформу для екстреної допомоги з цифрової безпеки – Nadiyno.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Ми опинилися в першій у світі кібервійні, де країна-агресор використовує технології, пропаганду, дезінформацію та цифрові інструменти як справжню зброю. Тому кожен з нас мусить опанувати прості правила з цифрової безпеки, щоб підтримувати безпеку і стійкість як власного цифрового простору, так і цифрового фронту країни", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що онлайн-платформа Nadiyno допоможе:

посилити власну онлайн-безпеку та захистити себе від онлайн-загроз

підвищити цифрову грамотність громадян

надати поради із захисту персональних даних і пристроїв, підтримку від операторів гарячої лінії та інших фахівців з цифрової безпеки

У Мінцифри додали, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть отримати рекомендації, що стануть їм у пригоді. Наприклад, які месенджери варто обрати, як підготуватися до перевірки смартфона та уникнути прослуховування в окупації.

Платформа Nadiyno створена в межах проєкту "Цифрова екстрена підтримка громадянського суспільства в Україні" від ГО "Інтерньюз-Україна", що фінансується Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (GAC) через канадську неприбуткову організацію eQualitie Inc.