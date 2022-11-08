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Новини
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Євросоюз прив’яже виділення Україні допомоги на 18 мільярдів євро до проведення реформ, – Bloomberg

єс

Європейський Союз прив’яже виділення фінансування для України на загальну суму 18 млрд євро у 2023 році до впровадження українською владою реформ у галузі верховенства права, держуправління, боротьби з відмиванням коштів і корупцією.

За даними джерел агентства Bloomberg, виконання цих умов передбачатиме новий механізм надання фінансової допомоги Україні на 18 мільярдів євро в 2023 році, який ЄС представить 9 листопада, повідомляє Deutsche Welle.

Ці кошти мають покрити приблизно половину від прогнозованих загальних потреб України у фінансовій допомозі на наступний рік.

Новий інструмент фінпідтримки України передбачатиме надання кредитів на пільгових умовах. Кошти мають піти на покриття нагальних потреб, відбудову критичної інфраструктури та на попередні заходи з метою післявоєнної відбудови.

З метою уникнення затримок виділення коштів у майбутньому єврочиновники пропонують використати додаткову "подушку" в бюджеті ЄС як гарантію для залучення коштів. Однак такий варіант вимагатиме одностайної підтримки урядів 27 країн-членів ЄС для внесення змін до бюджетних рамок Євросоюзу.

Водночас уряд Угорщини вже заявив, що не збирається підтримувати новий багатомільярдний пакет допомоги Євросоюзу для України, а готовий натомість надавати Києву підтримку на двосторонній основі.

Читайте також: Єврокомісія цього тижня представить програму підтримки України на 18 мільярдів євро

Як повідомлялося, раніше у Єврокомісії підтвердили, що Україна не отримає до кінця року 3 млрд євро із затвердженого ще наприкінці червня пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що з 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги, рішення про надання яких ЄС ухвалив ще наприкінці червні, Україна вже отримала 3 млрд євро, стільки ж має надійти до кінця року, а строки виділення решти допомоги на 3 млрд євро наразі не визначено. За його словами, щодо останніх 3 млрд євро все ще тривають внутрішні дебати в ЄС, в якій формі їх надати.

Автор: 

кредит (3293) судова реформа (24) реформи (338) Євросоюз (5138)


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Топ коментарі
+19
Почніть зі скасування монополії зелемарафону - має бути альтернатива. Багато українців нічого, окрім телевізора не дивляться, а їм ще на вибори іти із зомбованим мозком.
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08.11.2022 15:28
+12
Юзик, Жека и Гетьманцев запровадять реформи

Якось звучить навіть дико, це внутрішні оркі, тільки перевибори
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08.11.2022 15:20
+12
Ага, зараз все кинуть і будуть вам проводити реформи Zeлені мародери. У них нова тєма пішла - грабувати країну під час війни: то гуманітарка, то тєлємарафон, то мільярди на дорогах.
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08.11.2022 15:34
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Юзик, Жека и Гетьманцев запровадять реформи

Якось звучить навіть дико, це внутрішні оркі, тільки перевибори
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08.11.2022 15:20 Відповісти
Рановато перевыборы, кандидаты не заряжены еще.
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08.11.2022 15:29 Відповісти
зєля і сотовариши вже "напрацювали"!
якщо вони віддадуть владу - їх посадять, кожного, на 100 років
тому не буде ніяких виборів більше, можете запамʼятати цей твіт
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08.11.2022 16:00 Відповісти
Мы их майданом вынесем, не впервой.
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08.11.2022 16:05 Відповісти
Припиняй вже свою чукотську маячню росповсюджувати на украінців.
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08.11.2022 16:08 Відповісти
та навіщо нам ті гроші, якось жили без реформ 30 років та й ще проживемо..., в нас такі олігархи є, що таких ні в кого нема й все без усіляких реформ...
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08.11.2022 15:24 Відповісти
Дааа ужжж... Сижу и вижу как в жОПе, уже проводят все эти реформы... И Беня в сторонке не стоит, тоже усердно помогает.
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08.11.2022 15:24 Відповісти
Почніть зі скасування монополії зелемарафону - має бути альтернатива. Багато українців нічого, окрім телевізора не дивляться, а їм ще на вибори іти із зомбованим мозком.
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08.11.2022 15:28 Відповісти
які вибори? це навіть не смішно! не буде більше ніяких виборів
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08.11.2022 15:58 Відповісти
В кацапів може й не буде, а в українців самоврядування вже ніхто не зможе відібрати.
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08.11.2022 16:01 Відповісти
наївний чукотських хлоп
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08.11.2022 16:02 Відповісти
Чукотських хлоп, це твій дід? Бо я український хлоп, якщо що.
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08.11.2022 16:06 Відповісти
Мабуть ти народився після Януковича.))
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08.11.2022 16:03 Відповісти
Ага, зараз все кинуть і будуть вам проводити реформи Zeлені мародери. У них нова тєма пішла - грабувати країну під час війни: то гуманітарка, то тєлємарафон, то мільярди на дорогах.
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08.11.2022 15:34 Відповісти
Ну проводити-то будуть, нікуди вони з підводного човна не дінуться, в ростові вже не чекають. Але будуть і гальмувати те, що самі проводять.
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08.11.2022 16:07 Відповісти
Звісно, квартальне шапіто не буде проводити ніяких реформ. Воно нездатне на них.
Але ЄС їм підкаже, що писати в законопроектах і які рішення приймати уряду. І нікуди вони не дінуться. Спробують зазвичай імітацію замість реформ, тоді грошей не отримають.

От і всє дєла.
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08.11.2022 15:35 Відповісти
ЗеКо мафия заробляє на внутрішньому ринку, тисяча та один спосіб збагачення.
а якщо попадуть зовнішні гроші під розпил то буле добре, якщо ні, так ні

реформ не буде, хто їх буде запроваджувать зрадники та економічні колаборанти?
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08.11.2022 15:40 Відповісти
євробюрократи молодці,зможуть зекономити кошти своїх платників податку,бо ж відомо зелебоби не будуть робити ті реформи..
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08.11.2022 15:40 Відповісти
Робити-то вони будуть, але однією рукою, а другою гальмувати. Ось за цією другою рукою і треба нам пильнувати.
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08.11.2022 16:04 Відповісти
цікаво що переможе, корупція чи жадність?
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08.11.2022 15:42 Відповісти
Населеня,яке ніжно тримаючи Бубочку за фаберже,запитає:" Де наші гроші,Вова?!"
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08.11.2022 15:52 Відповісти
Жадність 100% вже не переможе.
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08.11.2022 15:56 Відповісти
Абсолютно правильное решение, люто плюсую. По другому с наши недопаньками нельзя, деньги только через реформы, особенно в правоохранительной системе
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08.11.2022 15:43 Відповісти
Спробують зробити імітацію реформ та звинувачувати ЄС у тому,що грошей не дають.
Коли до зеЛОХторату дійде,що гроші не дадуть,поки зезидент& к° (ОПа + слуги) крадуть ці гроші швидше,ніж вони встигають зайти в Україну.
Як приклад - грошей на відновленя ще немає,а керівники по розкраданю вже призначені,і тренуються на грошах з бюджету.
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08.11.2022 15:50 Відповісти
- Когда же вы стулья принесете?
- Стулья против денег.
- Это можно, - сказал Остап, не думая.
- Деньги вперед, утром - деньги, вечером - стулья или вечером - деньги, а на другой день утром - стулья.
- А может быть, сегодня - стулья, а завтра - деньги?
- Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
- Но ведь я только завтра получу деньги по телеграфу.
- Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?
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08.11.2022 16:01 Відповісти
Чудово. Тепер або реформи, або мінус зелена влада.
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08.11.2022 16:02 Відповісти
Клоун і реформи? Не смішіть. Міні рашку успішно будує...
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08.11.2022 16:09 Відповісти
Назовите пожалуйста успешно завершенные реформы человеком, имя которого на этом ресурсе запрещено называть. Который немного с привкусом какао бобов.
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08.11.2022 16:15 Відповісти
Успешно завершенная реформа децентрализации власти заблокировала федерализацию по "формуле Штайнмайера".
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08.11.2022 16:28 Відповісти
Никакой разницы не заметил. Как сидели по регионам шестерки власти Киева, так и сидят
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08.11.2022 16:41 Відповісти
Реформа децецентралізації успішна і працює. Більше фінансування і влади на місцях. А в крісла самі вибираємо, зрозуміло вже, що треба бути «уважним» з вибором
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08.11.2022 20:50 Відповісти
Реформа семейной медицины и реформа патрульной полиции, в целом тоже успешные реформы, хоть и коснулись только небольшой части медицины и полиции.
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08.11.2022 16:30 Відповісти
С медициной согласен на 50%. Имею дедушку ректором академии последипломного образования......скажу вам проблем выше крыши.

Полиция....)) Исключительно по зову сердца (к тому моменту семейный бизнес уже приносил достаточно денег) с первого дня образования новой полиции, пошел служить. Где честно прослужил 2,5 года. Реформа, после слива Деканоидзе, произошла только в телевизоре и на бумаге. Уж поверьте взгляду "изнутри"
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08.11.2022 16:45 Відповісти
Судебную, к сожалению, ПАП провалил и это связано с его минусом: слегка авторитарным стилем управления. Но святош не бывает, у каждого обязательно есть свои минусы.
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08.11.2022 16:34 Відповісти
Целиком и полностью поддерживаю позицию Европы. Реформы в замен на деньги. Тут коррупцию нужно выдавливать как гнойные прыщи. И наши сами на это не готовы.
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08.11.2022 16:48 Відповісти
А де це офісний прихвостень Тімоха подівався?
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08.11.2022 16:11 Відповісти
Не плохой ход
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08.11.2022 16:14 Відповісти
Доповню ) Шах і мат.
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08.11.2022 20:54 Відповісти
Якщо будуть впроваджені реформи по бородьбі з коррупцією і верховенство права , що я особисто не вірю тому що воювати і красти це в нормальній голові не укладається це не що як не інакше , як в тій гуморесці "тут читаємо а тут рибу загортаємо" тоб то будуємо до гробової дошки - автократичний корумпований ********* тільки з зовнішніми боргами не зважаючи на вселенські загрози для держави - якщо не їхній корумпований ********* - та така Україна їм не потрібна.
Ну а якщо стане чудо і господь Бог направить в їхні виродженні тикви послання, то грошей напевно хватить. Що до Угорщини, яка блокує допомогу Україні, сама при чьому не заслуговує на допомогу від ЕС то якщо вони так хочуть до Тайожного союзу то хай згадають 1953 рік , - боляче було? , але чуже горе не болить в тому і різниця між людьми і бездушними орками. На жаль Україна не може зробити зелений коридор до Будапешта тоді в вони згадали суки все.
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08.11.2022 16:18 Відповісти
Вірне рішення. Підтримую.
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08.11.2022 16:23 Відповісти
Яки страшні слова!
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08.11.2022 16:24 Відповісти
І то є правильно! Інакше наших покидьків при владі ні до чого не примусити. І так було завжди і при цих і при попередніх, а то тут у когось дуже коротка пам'ять, забули з яким скрипом створювалися ті НАБУ, САП, ВАК с. Як посол США вимагав зняти кума Шокіна, ну нічого на його місце взявся інший кум Луценко і нічого що для цього насрали на конституцію.
Доречі багато вбивць майдану посадив Луценко?! Чи може багато регіоналів?!
Замість кумовства отримали 95 квартал, покидьків змінюють покидькі.
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08.11.2022 18:42 Відповісти
Бубочка зніме відосік

"Реформи та боротьба з корупцією - НЕ НА ЧАСІ!"
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08.11.2022 18:53 Відповісти
Как сказал один мудрый человек в Украине: "Парадокс Украины в том, что её элита всегда представляла её худшую часть, хотя должно быть наоборот"
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08.11.2022 19:44 Відповісти
Дуже розумно! ЄС вже зрозумів що клептократичному режиму Зе'лених при*Слуг немає довіри. Наразі єдиний партнер ЄС - народ України 🇺🇦.
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08.11.2022 20:01 Відповісти
Трохи запізно. Тре було вимагати реформ до надання першої допомоги. Поки зелені ще не прийшли до тями. А тепер єрмак на розтяжці, і до чужих грошей звик і можуть не дати. Реформи він проводити точно не буде.
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08.11.2022 20:09 Відповісти
Хороша новина. Але, чи заставить це зельоних до реформ? Чи знову продовжать режим зе-дурника?
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08.11.2022 20:49 Відповісти
Значит денег не будет. Ожидать от Зельц-председателя и его хозяев реформ можно примерно с такой-же вероятностью как услышать свист рака
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08.11.2022 21:22 Відповісти
Разворуют все, а реформы будут сугубо бумажные.
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10.11.2022 10:13 Відповісти

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