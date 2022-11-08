Євросоюз прив’яже виділення Україні допомоги на 18 мільярдів євро до проведення реформ, – Bloomberg

Європейський Союз прив’яже виділення фінансування для України на загальну суму 18 млрд євро у 2023 році до впровадження українською владою реформ у галузі верховенства права, держуправління, боротьби з відмиванням коштів і корупцією.

За даними джерел агентства Bloomberg, виконання цих умов передбачатиме новий механізм надання фінансової допомоги Україні на 18 мільярдів євро в 2023 році, який ЄС представить 9 листопада, повідомляє Deutsche Welle.

Ці кошти мають покрити приблизно половину від прогнозованих загальних потреб України у фінансовій допомозі на наступний рік.

Новий інструмент фінпідтримки України передбачатиме надання кредитів на пільгових умовах. Кошти мають піти на покриття нагальних потреб, відбудову критичної інфраструктури та на попередні заходи з метою післявоєнної відбудови.

З метою уникнення затримок виділення коштів у майбутньому єврочиновники пропонують використати додаткову "подушку" в бюджеті ЄС як гарантію для залучення коштів. Однак такий варіант вимагатиме одностайної підтримки урядів 27 країн-членів ЄС для внесення змін до бюджетних рамок Євросоюзу.

Водночас уряд Угорщини вже заявив, що не збирається підтримувати новий багатомільярдний пакет допомоги Євросоюзу для України, а готовий натомість надавати Києву підтримку на двосторонній основі.

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Як повідомлялося, раніше у Єврокомісії підтвердили, що Україна не отримає до кінця року 3 млрд євро із затвердженого ще наприкінці червня пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що з 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги, рішення про надання яких ЄС ухвалив ще наприкінці червні, Україна вже отримала 3 млрд євро, стільки ж має надійти до кінця року, а строки виділення решти допомоги на 3 млрд євро наразі не визначено. За його словами, щодо останніх 3 млрд євро все ще тривають внутрішні дебати в ЄС, в якій формі їх надати.