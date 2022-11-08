Євросоюз прив’яже виділення Україні допомоги на 18 мільярдів євро до проведення реформ, – Bloomberg
Європейський Союз прив’яже виділення фінансування для України на загальну суму 18 млрд євро у 2023 році до впровадження українською владою реформ у галузі верховенства права, держуправління, боротьби з відмиванням коштів і корупцією.
За даними джерел агентства Bloomberg, виконання цих умов передбачатиме новий механізм надання фінансової допомоги Україні на 18 мільярдів євро в 2023 році, який ЄС представить 9 листопада, повідомляє Deutsche Welle.
Ці кошти мають покрити приблизно половину від прогнозованих загальних потреб України у фінансовій допомозі на наступний рік.
Новий інструмент фінпідтримки України передбачатиме надання кредитів на пільгових умовах. Кошти мають піти на покриття нагальних потреб, відбудову критичної інфраструктури та на попередні заходи з метою післявоєнної відбудови.
З метою уникнення затримок виділення коштів у майбутньому єврочиновники пропонують використати додаткову "подушку" в бюджеті ЄС як гарантію для залучення коштів. Однак такий варіант вимагатиме одностайної підтримки урядів 27 країн-членів ЄС для внесення змін до бюджетних рамок Євросоюзу.
Водночас уряд Угорщини вже заявив, що не збирається підтримувати новий багатомільярдний пакет допомоги Євросоюзу для України, а готовий натомість надавати Києву підтримку на двосторонній основі.
Як повідомлялося, раніше у Єврокомісії підтвердили, що Україна не отримає до кінця року 3 млрд євро із затвердженого ще наприкінці червня пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що з 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги, рішення про надання яких ЄС ухвалив ще наприкінці червні, Україна вже отримала 3 млрд євро, стільки ж має надійти до кінця року, а строки виділення решти допомоги на 3 млрд євро наразі не визначено. За його словами, щодо останніх 3 млрд євро все ще тривають внутрішні дебати в ЄС, в якій формі їх надати.
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Якось звучить навіть дико, це внутрішні оркі, тільки перевибори
якщо вони віддадуть владу - їх посадять, кожного, на 100 років
тому не буде ніяких виборів більше, можете запамʼятати цей твіт
Але ЄС їм підкаже, що писати в законопроектах і які рішення приймати уряду. І нікуди вони не дінуться. Спробують зазвичай імітацію замість реформ, тоді грошей не отримають.
От і всє дєла.
а якщо попадуть зовнішні гроші під розпил то буле добре, якщо ні, так ні
реформ не буде, хто їх буде запроваджувать зрадники та економічні колаборанти?
Коли до зеЛОХторату дійде,що гроші не дадуть,поки зезидент& к° (ОПа + слуги) крадуть ці гроші швидше,ніж вони встигають зайти в Україну.
Як приклад - грошей на відновленя ще немає,а керівники по розкраданю вже призначені,і тренуються на грошах з бюджету.
- Стулья против денег.
- Это можно, - сказал Остап, не думая.
- Деньги вперед, утром - деньги, вечером - стулья или вечером - деньги, а на другой день утром - стулья.
- А может быть, сегодня - стулья, а завтра - деньги?
- Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
- Но ведь я только завтра получу деньги по телеграфу.
- Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?
Полиция....)) Исключительно по зову сердца (к тому моменту семейный бизнес уже приносил достаточно денег) с первого дня образования новой полиции, пошел служить. Где честно прослужил 2,5 года. Реформа, после слива Деканоидзе, произошла только в телевизоре и на бумаге. Уж поверьте взгляду "изнутри"
Ну а якщо стане чудо і господь Бог направить в їхні виродженні тикви послання, то грошей напевно хватить. Що до Угорщини, яка блокує допомогу Україні, сама при чьому не заслуговує на допомогу від ЕС то якщо вони так хочуть до Тайожного союзу то хай згадають 1953 рік , - боляче було? , але чуже горе не болить в тому і різниця між людьми і бездушними орками. На жаль Україна не може зробити зелений коридор до Будапешта тоді в вони згадали суки все.
Доречі багато вбивць майдану посадив Луценко?! Чи може багато регіоналів?!
Замість кумовства отримали 95 квартал, покидьків змінюють покидькі.
"Реформи та боротьба з корупцією - НЕ НА ЧАСІ!"