Найбільший виробник залізної руди у Росії залишився без імпортного обладнання через санкції

Найбільший виробник залізної руди у РФ компанія "Металоінвест" не може отримати потрібне обладнання із-за кордону через санкції проти Росії.

Про це директор з виробництва "Металоінвесту" Олексій Кушнарьов розповів російському виданню "Коммерсант".

"Ми переглянули інвестпрограму, мусили скоротити. Наші іноземні партнери не в змозі поставити обладнання, яке навіть було вже підписано за контрактом через обмеження", – сказав Кушнарьов.

За його словами, зараз компанія сконцентрувалася змушена шукати виробників обладнання у Росії.

Кушнарьов також розповів, що після запровадження європейських санкцій "Металоінвест" почав перенаправляти сировину в Азію, хоча європейський ринок був основним напрямом експорту для компанії – у 2021 році близько 37% сировини компанії йшло на європейські ринки.

Хоча раніше в компанії визнавали, що возити сировину на схід менш вигідно. У червні голова "Металоінвесту" Назим Ефендієв розповідав, що раніше компанія транспортувала сировину на експорт через Україну, а возити руду вартістю $100–150 за тонну на Далекий Схід, долаючи відстань у 8 тис. км, "нерозумно".