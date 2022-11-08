Німецький хімічний гігант Henkel планує повністю піти з Росії до кінця року

Фінансовий директор німецької Henkel Марко Свобода заявив, що робота щодо виходу з російського бізнесу ще ведеться. Виробник косметики та побутової хімії планує остаточно піти з Росії до кінця року.

Про це він повідомив під час конференції для інвесторів, передає "Коммерсант".



"Звичайно, ми виходитимемо, ми все ще прагнемо закрити цей процес до кінця року. Не думаю, що це станеться раніше", – сказав Свобода. За його словами, до російських активів компанії є великий інтерес.

Як повідомлялося, на початку квітня керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії. Проте згодом компанія змінила позицію і прийняла рішення про припинення діяльності в РФ, а також в Білорусі.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.