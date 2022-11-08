Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та установ перевищили 140 мільярдів, – Мінфін

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень-жовтень 2022 року збільшились на 83,4 млрд грн і станом на 1 листопада становили 141,8 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України.

При цьому уряд згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 112.6 млрд грн, що становить 78,5% від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

базову дотацію перераховано в сумі 13,6 млрд грн, або 100% до розпису;

освітню субвенцію перераховано в сумі 81,5 млрд грн, або 100% до розпису.

Зокрема, у жовтні 2022 року місцеві бюджети отримали 9,9 млрд грн трансфертів.

"Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування щомісячно залишається реверсна дотація в обсязі 899 млн гривень, яка не перераховується до державного бюджету в умовах воєнного часу", – уточнили в Мінфіні.