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Новини
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Туреччина заборонила польоти через свою територію для вкрадених Росією літаків

літак,аерофлот

Турецька авіаційна влада з 1 листопада заборонила проліт через повітряний простір країни для літаків з подвійною реєстрацією (тобто зареєстрованих у двох юрисдикціях).

Про це повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на гендиректора російського туроператора Pegas Touristik, члена ради директорів місцевої авіакомпанії Nordwind Ганна Підгірна та джерела ще у двох російських перевізниках.

Йдеться про літаки, які Росія відмовилася повертати власникам з інших країн і примусово зареєструвала у своєму реєстрі, тож формально вони отримали подвійну реєстрацію.

Через необхідність облітати Туреччину тривалість рейсів російських авіакомпаній, наприклад, до Єгипту зросла на 20-30 хвилин.

За даними Skyscanner, середній час польоту з Росії до Єгипту складає 5 годин 5 хвилин. Рейси на цьому напрямку є або плануються у російських авіакомпаній "Аерофлот", "Росія", Pegas Fly, Red Wings та iFly.

Мінтранс РФ має намір найближчим часом провести переговори з Туреччиною щодо цього питання, повідомив представник відомства.

Наприкінці травня аналогічне рішення щодо лайнерів Boeing та Airbus російських авіаперевізників, зареєстрованих у двох юрисдикціях, ухвалив Китай. За словами джерел РБК, після стандартної процедури актуалізації електронних досьє російські перевізники не змогли підтвердити Пекіну, що літаки було знято з реєстрації за кордоном.

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Як повідомлялося, раніше Росія вже отримала від ICAO позначку "червоний прапор" за недостатнє забезпечення безпеки польотів. У червні Міжнародна організація цивільної авіації прийшла до висновку, що в Росії існує проблема із забезпеченням безпеки польотів, що в подальшому може призвести до виключення РФ з цієї організації.

Йдеться про те, що російські літаки мають реєстрацію в реєстрі цивільних повітряних суден більш ніж однієї країни, а тому постає проблема дійсності ліцензій на їхнє радіообладнання та сертифікатів льотної придатності в цілому.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є близько 190 держав, серед них й Україна.

Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство про примусову реєстрацію літаків у своєму реєстрі, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. Зокрема, санкції забороняють операційний лізинг літаків на користь російських перевізників. Тому в односторонньому порядку було розірвано договори лізингу понад 700 іноземних літаків, при цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Автор: 

авіація (2243) росія (14278) Туреччина (1116) авіасполучення (2498)


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Топ коментарі
+15
Жоден нормальний президент не хоче, щоб його громадянам на голову гепнувся напіврозібраний борт, напханий ватою.
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08.11.2022 16:16
+4
Ты с головой дружишь?
Лизингодатель Ирландия не может получить свои самолеты у рашки, а виновать Зе...
Вы уже помешались на зраде...
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08.11.2022 16:50
+3
Не понимаю - если эти невозвращенные самолеты летали до сих пор в Египты, Турции и т.д., то чего собственникам их (самолеты) там не арестовать? Походу, там все с рашкой договорено, бабло получено.
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08.11.2022 16:22
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Жоден нормальний президент не хоче, щоб його громадянам на голову гепнувся напіврозібраний борт, напханий ватою.
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08.11.2022 16:16 Відповісти
Не понимаю - если эти невозвращенные самолеты летали до сих пор в Египты, Турции и т.д., то чего собственникам их (самолеты) там не арестовать? Походу, там все с рашкой договорено, бабло получено.
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08.11.2022 16:22 Відповісти
в Туреччину і не літали, наразі мова іде про заборону польоту через территорію країни. Стосовно Єгипта -слушне питання
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08.11.2022 16:59 Відповісти
як літали..так і літають. Зараз двійник В-777 RA-73144 летить з Стамбула на москву.. Вранці з Шарма двійник 777 RA-73789 пройшов через Туреччину на московію... До сьогодняшнього дня всі рейси З та В Туреччину виконуваись двійниками. Скасували пару рейсів Азура ..а Аерофлот поки літає. Подивимся..що буде далі. Поки хочуть замінити на ГівноДжети-100...
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08.11.2022 19:15 Відповісти
до сочи один вчера еле дотянул. а с питера уже вряд ли потянет
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08.11.2022 20:31 Відповісти
ГівноДжети через Сочі шастають. Але їх кількість не дуже забезпечить руснявим той потік..що був раніш. Якщо Туреччина дійсно закрие цю шпарину для русні..то і про Єгипет русні доведеться забути. Дуже дорого буде туди добиратися. І це не 20-30 хвиин..як недолугі кореспонденти написали..а добрі ДВІ години. І то ..якщо Ірак та Саудія дозволять. Іорданія однозначно не дозволить... Так що поки все йде добре..)))
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08.11.2022 22:13 Відповісти
Тоесть Египет пособник и сообщник террористов. И где санкции на египетских бабуинов?
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08.11.2022 16:34 Відповісти
Ты с головой дружишь?
Лизингодатель Ирландия не может получить свои самолеты у рашки, а виновать Зе...
Вы уже помешались на зраде...
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08.11.2022 16:50 Відповісти
та ці боти заганяють конкретно
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08.11.2022 16:56 Відповісти
Чуваче, розмова була про прохання накласти санкцій! До чого тут літаки? З головою все гаразд?
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08.11.2022 18:41 Відповісти
В зеботви не все в порядку з логікою. Точніше зовсім погано з логікою. Питання про Єгіпет, а вони про Ірландію несуть. ***. Все по-зельоному, па-дамашнему - що Арестович пургу несе, що Мєрі Попінс Верещук, що Арахамія. Та кого не візьми з зеленого бившого моногівна - всі несуть пургу або дічь.
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08.11.2022 19:25 Відповісти
Это у тебя свинорус с логикой не все впрорядке, самолеты летали и в Турцию, то может нам еще и на Эрдогана ввести санкции?
Как вы заманали приходить сюда и провоцировать нас своими тупыми высерами...
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08.11.2022 22:15 Відповісти
В дзеркало на себе подивися та на свої висери. Заманани ви наші.
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09.11.2022 15:38 Відповісти
Иди броди высырачь
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09.11.2022 16:34 Відповісти
Навзаєм.
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16.11.2022 17:59 Відповісти
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08.11.2022 17:18 Відповісти
Турки наші брати. Хоча і не слов,яни.
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08.11.2022 17:41 Відповісти
Був якийсь султан, здається, онук Роксолани, в якому було 75% української крові. Хоча за вихованням він був, зрозуміло, осман.
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08.11.2022 18:47 Відповісти
Турки - торгаши. Ищут где выгоднее. С Москвой никогда не было выгодно. С Запорожьем и Киевом - бывало.
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10.11.2022 11:05 Відповісти
дивно що вкрадені літаки літають в Єгипет а лізингонадавачі до сих пір не арештували їх????
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08.11.2022 18:04 Відповісти
..є дуже багато питань...Не виключено...що лізінгодавачі продовжують отримувати гроші за літаки ..тому і не подають позови на затримання. Вже біля пятидесяти літаків заарештовані. Більша кількість двійників не вилітають за межі рашки.. От якби почали заарештовувати їх у Казахстані...Вірменії... Узбекистані... то тоді був би сенс. )))
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08.11.2022 19:24 Відповісти
Вороватая страна раша, ничего святого для неё нету, тырит всё подряд, мимо никогда не пройдёт, чтоб что-то не прихватит с собой.
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08.11.2022 22:38 Відповісти

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