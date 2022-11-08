У держбюджеті на наступний рік немає коштів для підвищення виплат військовим, – представник президента у ВР

У затвердженому Верховною Радою держбюджеті на 2023 рік збережено всі наявні виплати і надбавки для військовослужбовців, однак про підвищення винагороди для захисників поки не йдеться.

Про це на брифінгу заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський, повідомляє Укрінформ.

"Говорити зараз про збільшення заробітних плат, на превеликий жаль, навряд чи можемо, тому що треба враховувати ту кількість військовослужбовців, яка на сьогоднішній день виконує свої завдання із захисту територіальної цілісності, а це вже значно більше, ніж було на початку війни", – зазначив депутат.

"Але, думаю, що той обсяг фінансування, який зараз є для військовослужбовців, має бути збережений. Мається на увазі і виплати бойових, і додаткових 30 тисяч грн (на період воєнного стану, – ред.)", – додав Веніславський.

За його словами, нинішній рівень грошового забезпечення військовослужбовців є найбільш оптимальним з точки зору можливостей держави і потреби у соціальному та матеріальному захисті воїнів.

Водночас Веніславський нагадав, що держбюджетом-2023 передбачено збільшення видатків за всіма напрямками сектору безпеки й оборони.

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Як повідомлялось, Верховна Рада 3 листопада ухвалила закон "Про Державний бюджет на 2023 рік". У частині видатків на національну безпеку і оборону передбачено спрямувати близько 50% всього бюджету – 1 141 млрд грн або 18,2 % ВВП.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Накинули на дороги, партії і "телемарафон". Що змінилося в держбюджеті на 2023 рік