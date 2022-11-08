Росія не зможе замінити критичний імпорт технологій у енергетиці щонайменше 5 років

Міненерго Росії сподівається, що повністю замістити критичні технології у російській енергетиці вдасться до 2026-2027 року.

Про це заступник міністра енергетики РФ Євген Грабчак заявив на круглому столі з машинобудування у Раді Федерації, повідомляє російський Інтерфакс.

За даними російського чиновника, у 2017 році рівень імпорту технологій у російській енергетиці становив 37%, на кінець жовтня 2022 року внаслідок санкцій зменшився до 31%.

Водночас, за його словами, російська енергетика "не женеться" за заміщенням технологій, які можуть бути вироблені та придбані на вільному ринку.

Чиновник оцінив обсяг російського ринку енергообладнання в 400-500 млрд рублів щорічно. На його думку, цей обсяг замовлень зможе дозволити машинобудівникам розгорнути виробництво усередині країни. Водночас він визнав, що перша вітчизняна газова турбіна великої потужності має почати експлуатуватись на об'єктах лише у 2024 році.