Туреччина майже завершила прокладання трубопроводу до родовищ газу в Чорному морі

Роботи з прокладання трубопроводу до родовищ природного газу, які були раніше знайдені Туреччиною, завершено на 97%. Першу подачу та використання газу планують розпочати в першому кварталі наступного року.

Про це розповів міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез в інтерв’ю телеканалу TRT Haber, передає Укрінформ.

"Близько двох років триває напружена робота. Ми працюємо на родовищі, яке знаходиться в 170 кілометрах від узбережжя. Оскільки багато робіт проводиться під водою та під землею, ми не можемо показати їх візуально. Ми фактично створюємо енергетичну базу під водою, прямо в серці Чорного моря. Трубопровідні роботи в морі виконано на 97%", – повідомив Дьонмез.

За його словами, нині триває підготовка до прокладання лінії передачі даних та зв’язку, вже пробурили 9 з 10 свердловин, які ставили за мету.

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"Як ми заявляли раніше, перший газ у систему подамо в першому кварталі наступного року, тобто до кінця березня. Отож кожен зможе використовувати його на своїй кухні", – сказав міністр.

У серпні 2020 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина знайшла в Чорному морі найбільші за свою історію поклади природного газу обсягом 320 млрд кубметрів. Роботи проводилися в районі Сакар’ї на ділянці "Дунай-1".

У червні 2021 року турецьке бурове судно Fatih виявило нові поклади природного газу в Чорному морі обсягом 135 млрд кубометрів. Пошуки природного газу були продовжені в лютому 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Туреччина надасть компанії Turkish Petroleum податкові пільги з метою підтримки її проекту з розробки газового родовища Sakarya у Чорному морі вартістю $9,9 млрд. Обсяг запасів родовища оцінюється у 540 млрд кубометрів.