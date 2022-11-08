Північна Корея шиє форму для російських військових в Україні, – ЗМІ

Північнокорейські швейні фабрики, порушуючи санкції ООН, виготовляють велику кількість військової зимової форми для російських солдатів, які воюють в Україні.

Про це повідомили Radio Free Asia джерела в Північній Кореї.

Як повідомляється, щонайменше три фабрики в столиці Північної Кореї Пхеньяні та інші заводи в інших частинах країни виготовляють зимову форму, нижню білизну та взуття для російських солдатів в Україні, використовуючи російську сировину. , повідомили джерела.

"Експортна швейна фабрика в районі Моранбонг у Пхеньяні виробляє російську військову форму вже близько місяця", – повідомило корейській службі RFA джерело в Пхеньяні на умовах анонімності з міркувань безпеки.

"Усі такі проєкти повинні реалізовуватися в суворій відповідності до резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють імпорт певних товарів з КНДР", – заявили в посольстві.

Але резолюція Ради Безпеки ООН 2375, прийнята у вересні 2017 року, повністю забороняє весь експорт текстилю з Північної Кореї.

За даними джерела, готова уніформа, виготовлена ​​на трьох заводах у Пхеньяні, буде відправлена ​​в Росію вантажним поїздом.

Залізничні вантажні перевезення за цим маршрутом відновлено 2 листопада після перерви на два роки та вісім місяців через пандемію COVID-19.

За словами джерела, на кожній із пхеньянських фабрик працює від 500 до 1000 швейних працівників.